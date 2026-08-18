Hayden Panettiere habría retomado en secreto su relación con su exnovio pese a su historial de malos tratos

La repentina e inesperada muerte de Hayden Panettiere a los 36 años ha vuelto a poner el foco sobre una de las etapas más complicadas de su vida: su tormentosa relación con Brian Hickerson. Aunque la actriz había anunciado años atrás que había puesto fin a la relación, ambos habían vuelto a acercarse durante los meses anteriores a su fallecimiento.

Según ha publicado Page Six, algunos amigos de Panettiere ni siquiera sabían que había retomado el contacto con Hickerson. Una fuente cercana asegura que la actriz mantuvo a parte de su entorno "en la oscuridad" sobre aquella reconciliación y cree que podía sentir "vergüenza" por haber vuelto a acercarse a él después de todo lo ocurrido entre ambos.

La preocupación de su entorno tenía detrás un grave historial de violencia doméstica. Panettiere y Hickerson comenzaron a salir en 2018 y durante los años siguientes él fue detenido en varias ocasiones por incidentes relacionados con la actriz.

Hayden Panettiere y Brian Hickerson | Gtres

La situación alcanzó uno de sus momentos más graves en 2020. Hickerson fue acusado de ocho cargos relacionados con diferentes episodios ocurridos entre 2019 y 2020, entre ellos lesiones corporales, agresión e intento de disuadir a Panettiere de colaborar en un proceso judicial. En uno de los incidentes recogidos entonces por las autoridades, supuestamente la golpeó en la cara con el puño cerrado.

En 2021, Hickerson no impugnó dos delitos graves de lesiones a una pareja o cónyuge. Fue condenado a cuatro años de libertad condicional, tuvo que completar 52 clases sobre violencia doméstica y recibió una orden de alejamiento de cinco años. También pasó 33 días en prisión.

Panettiere llegó a hablar públicamente sobre lo que había vivido. "Estoy contando la verdad sobre lo que me ocurrió con la esperanza de que mi historia ayude a otras personas en relaciones abusivas a conseguir la ayuda que necesitan y merecen", declaró en 2020 después de las acusaciones contra Hickerson. También aseguró entonces que estaba dispuesta a hacer su parte para conseguir que él no volviera a hacer daño a nadie.

Hayden Panettiere | Getty

Sin embargo, romper definitivamente aquel vínculo resultó mucho más complicado. Tras salir Hickerson de prisión volvieron a ser vistos juntos y, aunque Panettiere explicó posteriormente que mantenían una amistad, ambos acabaron separándose oficialmente en 2022. La actriz profundizó después en aquella relación y en los abusos sufridos en sus memorias.

Hickerson también terminó reconociendo públicamente su comportamiento. Según recoge Page Six, este mismo año admitió haber sido violento durante su relación con Panettiere y relacionó aquella etapa de su vida con sus propios problemas con las sustancias.

Pese a todo ese pasado, Hayden y Brian volvieron a acercarse. En marzo de 2026 fueron vistos viajando juntos y ahora fuentes cercanas a la actriz aseguran que la reconciliación era mucho más desconocida dentro de su círculo de lo que parecía desde fuera.

Hayden Panettiere | Getty

La historia ha adquirido todavía más relevancia por una coincidencia temporal. Solo tres días antes de la muerte de Panettiere, Hickerson sufrió un nuevo revés judicial relacionado precisamente con aquellas condenas por violencia doméstica.

Hickerson había solicitado que sus dos delitos graves fueran reducidos a delitos menores o eliminados de sus antecedentes. Sin embargo, un juez rechazó su petición, pese a que había completado las condiciones de su libertad condicional. Ya había intentado obtener una reducción similar en 2025 sin éxito.

La revelación de que Panettiere había vuelto a acercarse a Hickerson aporta ahora un último capítulo especialmente complejo a una relación sobre la que ella misma había decidido hablar públicamente para visibilizar la violencia doméstica que había sufrido.