El ex de Hayden Panettiere rompe su silencio tras su muerte y hace una promesa por su hija: "Protegeré su recuerdo de ti"

El exmarido de Hayden Panettiere, Wladimir Klitschko, ha reaccionado con profunda tristeza ante el trágico e inesperado fallecimiento de su exprometida y madre de su única hija.

Según una declaración emitida por el deportista en su perfil de Instagram, el excampeón mundial de peso pesado ha expresado el inmenso dolor que atraviesa su entorno tras la muerte de Hayden Panettiere a los 36 años.

El exboxeador ucraniano, de 50 años, acompañó sus palabras con una fotografía antigua familiar junto a la pequeña Kaya Evdokia Klitschko, de 11 años: "Nuestra familia está pasando por un momento de profunda conmoción y dolor. El anuncio de la trágica muerte de Hayden me entristece profundamente. Dejó este mundo demasiado pronto. Hayden, aunque ya no era mi pareja, era una parte importante de mi vida y la madre de nuestra hija, Kaya".

En su mensaje, Klitschko reconoció el talento artístico de Panettiere y el nivel de exigencia al que estuvo sometida durante su trayectoria profesional: "Construyó una carrera increíble gracias a su inmenso talento, al tiempo que afrontaba los aspectos más difíciles de una industria muy exigente. Nada borrará los momentos que compartimos ni el lugar que ocupó en nuestras vidas".

Hayden Panettiere y Wladimir Klitschko | Gtres

Asimismo, el deportista quiso dedicar unas palabras directas sobre la educación de la menor, prometiendo preservar la memoria de la actriz: "A nuestra hija Kaya, siempre hablaré de su madre con respeto y me aseguraré de que recuerde a la persona que fue. Extiendo mis más sentidas condolencias a los padres de Hayden, a sus amigos y a sus fans, quienes también están de luto hoy. Los jóvenes con talento como Hayden no deberían dejar este mundo tan pronto".

El deportista concluyó su comunicado solicitando espacio para afrontar la pérdida en la intimidad y agradeciendo las muestras de afecto recibidas: "Les pido a todos que respeten los sentimientos y la privacidad de nuestra familia durante este momento tan difícil. Por ahora, esto es todo lo que quiero decir. Gracias a todos los que están apoyando a mi familia y expresando sus sinceras condolencias. Descansa en paz, Hayden. Que encuentres la paz eterna".

La pareja inició su relación en 2009, se comprometió y dio la bienvenida a Kaya en diciembre de 2014, separándose definitivamente en 2018, momento en el que Klitschko asumió la custodia principal de la niña en Europa mientras la intérprete iniciaba su proceso de tratamiento contra sus adicciones.

Aún no se ha confirmado la causa de la muerte de Panettiere, pero agentes de policía y personal de emergencias médicas respondieron a los informes de una "mujer inconsciente", posteriormente identificada como Panettiere, de 36 años, en una residencia en Greenville, Carolina del Sur, alrededor de la 1:50 p. m. hora local del 16 de agosto, según confirmó previamente el Departamento de Policía de Greenville.