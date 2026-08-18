La mujer de Kristen Stewart no entendía que fuera un ídolo adolescente cuando la conoció: "No podía creerlo"

Dylan Meyer ha hablado por primera vez sobre los inicios de su historia de amor con la estrella de Hollywood Kristen Stewart.

Y es que en una entrevista exclusiva concedida a la revista PEOPLE con motivo del estreno en cines de su película The Wrong Girls, la guionista y directora ha recordado cómo conoció a la actriz en 2013 durante el rodaje de American Ultra: "La conocí en otra película y nos caímos muy bien. Eso acabó convirtiéndose en algo más, como puedes ver".

La cineasta admitió además que la percepción pública sobre la protagonista de la saga Crepúsculo distaba mucho de lo que ella encontró en persona: "Pensaba: 'No puedo creer que alguien haya dejado que esta persona sea un ídolo adolescente. Es una vaga como yo. Es una locura. No la eligieron para el papel'".

Aunque en aquel momento entablaron una gran amistad, la chispa del romance tardó en surgir. Según relató Meyer, pasaron "seis o siete años" antes de que se enamoraran y rescataran el guion de The Wrong Girls, una comedia de amigas que la propia Meyer había escrito en 2013.

Kristen Stewart y Dylan Meyer | Getty

Así que no fue hasta que iniciaron una relación sentimental que el guion resurgió, dice la cineasta, ya que ella y Stewart "compartían todo en lo que estaban trabajando porque ambas somos unas apasionadas del arte".

Mientras Meyer dudaba sobre asumir la dirección en un proyecto de esa envergadura, Stewart se mostró tajante: "Tengo muchas ganas de interpretar este papel y creo firmemente que tú eres la persona indicada para dirigirla".

El proyecto cinematográfico avanzó de la mano con su consolidación personal. Tras comprometerse en 2021, la pareja celebró su boda el 20 de abril de 2025 en el restaurante mexicano Casita Del Campo de Los Ángeles rodeadas de 170 invitados.

"Ya llevamos un año y medio casadas", afirmó la cineasta con una sonrisa durante la entrevista exclusiva, recordando la intensidad de aquel periodo: "Además, nos casamos entre el rodaje de esta película y la posproducción, una semana antes de ir a Cannes para su película [The Chronology of Water]. Así que todo ha sido muy, muy intenso, de una forma electrizante y, a veces, incluso abrumadora".