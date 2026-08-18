Justin Chatwin revela que Hayden Panettiere "estaba pasando por un mal momento" y "realmente sola" en su última película

La trágica e inesperada muerte de Hayden Panettiere a los 36 años continúa provocando reacciones entre quienes trabajaron con ella durante sus últimos años. Una de las más reveladoras ha sido la de Justin Chatwin, su compañero de reparto en Sleepwalker, la última película que rodó la actriz antes de morir.

Chatwin ha hablado con People sobre la relación que mantuvieron durante el rodaje del thriller psicológico en 2025 y ha asegurado que entonces pudo percibir que Panettiere no atravesaba un momento sencillo. "Me di cuenta de que estaba luchando", ha recordado el actor.

Según Chatwin, Hayden habló con él abiertamente sobre algunas de las experiencias más complicadas de su vida y los problemas a los que se había enfrentado. El actor recuerda especialmente la sensación de soledad que percibió en ella: "Sentí que se sentía muy sola".

Hayden Panettiere | Reuters

No era la primera vez que ambos coincidían. Chatwin ya había conocido a Panettiere años atrás, durante la época en la que ella protagonizaba Heroes, y asegura que cuando volvieron a encontrarse para Sleepwalker percibió un cambio en la actriz.

A pesar de ello, Chatwin recuerda que durante el rodaje Hayden seguía mostrando una cara completamente profesional. El intérprete ha destacado su comportamiento con el equipo y la amabilidad que mantenía con quienes la rodeaban mientras trabajaban juntos.

Hayden Panettiere | Getty

Panettiere nunca ocultó públicamente algunas de las dificultades que atravesó a lo largo de su vida. La actriz había hablado de sus problemas con las adicciones y de diferentes experiencias traumáticas, asuntos sobre los que también profundizó en sus memorias.

Su compañero de reparto ha reconocido ahora la impotencia que siente al mirar atrás después de su muerte. Para Chatwin, lo ocurrido con Panettiere forma parte además de un patrón doloroso que ha visto repetirse dentro de la industria del entretenimiento.

Hayden Panettiere | Gtres

Sleepwalker terminó convirtiéndose en el último proyecto cinematográfico de Hayden Panettiere. Un rodaje en el que, pese a mostrarse profesional y cercana ante el equipo, Chatwin asegura que pudo ver una realidad mucho más complicada cuando las cámaras dejaban de grabar.