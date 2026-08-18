Robert Downey Jr. revela las brutales condiciones del rodaje de Vengadores: Doomsday: "La gente iba a empezar a desmayarse"

Robert Downey Jr. está de vuelta en el Universo Cinematográfico de Marvel, pero cambiar la armadura de Iron Man por la de Doctor Doom no parece haber sido precisamente sencillo. El actor ha hablado sobre las durísimas condiciones que afrontó durante el rodaje de Vengadores: Doomsday, especialmente por el calor y los pesados trajes que tuvieron que utilizar los actores.

"Esta última película de Marvel fue como una serie de sprints y realmente exigente físicamente por la naturaleza de estos trajes tan pesados y todo eso", ha explicado Downey Jr. al recordar la grabación.

Una exigencia que se complicó todavía más por las altas temperaturas. El actor ha recordado experiencias anteriores rodando las películas de Vengadores en Atlanta y unas condiciones en las que permanecer durante horas caracterizado podía convertirse en todo un desafío.

"Recuerdo haber estado en pistas de aterrizaje en Atlanta donde estaban reunidos todos los Vengadores y pensabas: 'Estamos a unos 34 ºC y con un 88% de humedad. La gente va a empezar a desmayarse'", ha contado.

Y precisamente eso es lo que Downey Jr. asegura que comenzó a observar durante la producción. "Veía que la gente empezaba a caer como moscas", ha reconocido sobre el desgaste que provocaban las condiciones del rodaje.

El intérprete, que tiene 61 años, se marcó entonces un objetivo muy claro: no ser el primero que tuviera que parar. "Es un grupo de gente que está realmente en forma. De todos modos, yo no quería ser el primero en caer en Doomsday", ha bromeado.

Doctor Doom en Vengadores: Doomsday | Marvel Studios

Para conseguirlo, Downey Jr. decidió incluso modificar su preparación física. El actor quería ser capaz de soportar las escenas más exigentes y, al mismo tiempo, recuperarse rápidamente durante las largas esperas habituales en un rodaje de estas dimensiones.

"Quería asegurarme de no sentir constantemente que tenía que volver a ponerme a tope. La forma en la que cambiamos el programa fue realmente útil", ha explicado.

Vengadores: Doomsday supondrá el gran regreso de Robert Downey Jr. a Marvel después de la muerte de Tony Stark en Vengadores: Endgame, aunque esta vez estará al otro lado. El actor interpretará a Victor von Doom, Doctor Doom, en la nueva película dirigida por Joe y Anthony Russo.

Doctor Doom en Vengadores: Doomsday | Marvel Studios

Junto a él estará un reparto enorme que recuperará a numerosos personajes del UCM y reunirá a los Vengadores con los Cuatro Fantásticos y los X-Men. Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Anthony Mackie, Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Patrick Stewart, Ian McKellen y James Marsden son solo algunos de los nombres confirmados.

Antes de descubrir qué les espera a todos ellos en pantalla, Downey Jr. ya ha dejado claro que sobrevivir al propio rodaje de Vengadores: Doomsday tampoco fue tarea fácil.