Nicola Coughlan desvela el emotivo detalle que su novio Jake Dunn tuvo durante su último rodaje

La estrella de Los Bridgerton Nicola Coughlan ha roto su habitual discreción respecto a su vida sentimental para compartir una tierna anécdota en pareja.

Según unas declaraciones concedidas a E! News, la actriz ha hablado sobre cómo ella y su novio, el actor Jake Dunn, consiguen coordinar sus apretadas agendas profesionales.

La intérprete irlandesa de 39 años relató con entusiasmo cómo Dunn viajó para acompañarla durante la grabación de su nueva película, The Magic Faraway Tree: "Él estuvo en Malta todo el tiempo que estuve grabando, así que no me puedo quejar. Vino de visita y se quedó. Estaba de descanso del rodaje en ese momento. Me dijo: 'Creo que me voy a quedar'. Y yo le dije: ‘¡Sí, quédate!'".

La convivencia durante la producción resultó ser una experiencia sumamente positiva para todo el equipo, en el que también participan figuras como Andrew Garfield y Claire Foy, quienes también se llevaron a familiares y seres queridos.

En palabras de la propia Coughlan: "Había muchos niños pequeños, maridos, esposas, amigos. Es un recuerdo muy feliz de aquella época. Fue precioso".

La pareja, que hizo oficial su romance en Instagram en febrero de 2025 y debutaron juntos en la alfombra roja durante la fiesta de nominados de los premios BAFTA el pasado año, ha mantenido una postura firme para preservar su intimidad desde que se les vinculó por primera vez en verano de 2024.

En una entrevista concedida a The Guardian en diciembre de 2025, la actriz de Derry Girls ya se mostró tajante al recordar el malestar que sintió tras ser fotografiada por paparazzi durante un paseo casual por Londres junto a Jake Dunn: "Imagínate pasar una tarde en el pub, pasear, charlar y disfrutar de un rato agradable. Y unos días después, ves fotos de eso. La violación es inmensa".

La nueva película de la intérprete, The Magic Faraway Tree, llega a las salas de cine el 21 de agosto.