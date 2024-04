Nicola Coughlan, "aterrorizada" por el qué dirán al ser la nueva protagonista en Los Bridgerton 3: "El bicho raro puede ser el foco"

El estreno de la tercera temporada de Los Bridgerton está cada vez más cerca. La protagonista de esta nueva entrega, Nicola Coughlan (Penelope Featherington) está haciendo numerosas declaraciones ante los nuevos adelantos que están llegando y a la espera de que la serie vea la luz el próximo 16 de mayo.

En su última entrevista la intérprete ha contado qué sensaciones tiene antes del estreno, sincerándose sobre sus miedos e inseguridades.

"Sí, estoy aterrorizada por el escrutinio, las opiniones, el número de ojos puestos en mí; pero, lo que me hace salir de las sombras, aunque me aterrorice, es que estoy muy orgullosa del trabajo que he hecho, de la gente con la que he trabajo y de estos episodios tan bonitos que hemos hecho", ha contado Nicola.

"Espero poder enseñar al mundo y a mí misma que a veces el bicho raro que está en un rincón puede ser el foco del escenario. La principal diferencia es que en las dos primeras temporadas, Pen era un personaje secundario, el bicho raro que estaba en una esquina, pero esta vez ella es el centro de atención", ha explicado a Harpers Bazaar.

La actriz ha admitido que el papel que tenía hasta ahora su personaje, Penelope, le gustaba: "El único problema de esto es que 'el bicho raro del rincón' es en realidad un nicho que hago muy bien. ¡Estoy cómoda! ¿Chica rara a la que nadie le presta atención? ¿Dónde tengo que firmar?".

"No puedo creer que yo sea la protagonista de una serie romántica. Y no es porque me sienta horrorosa, como algunas personas han asumido cuando lo he dicho (os diré que con la iluminación adecuada soy un digno 7 de 10), sino porque no es algo con lo que alguna vez haya soñado. Nunca traté de estar en el papel de la ingenua o la pura, simplemente porque nunca parecían tener las mejores líneas o estar pasándoselo muy bien", explica.

Nicola Coughlan como Penelope Featherington en la temporada 3 de 'Los Bridgerton' | Netflix

De óptica a estrella

La intérprete de Lady Whistledown no se cree tampoco que haya llegado tan lejos, le cuesta asumirlo, y es que hasta hace tan solo unos años trabajaba en una óptica.

"Cuando miro hacia atrás a mi vida durante los últimos años, es difícil comprender cuánto ha cambiado. En 2017 estaba trabajando a tiempo parcial en una óptica a punto de cumplir 30 años, viviendo con mis padres, sin saber si todo el asunto de 'actuar' iba a suceder algún día o si me estaba engañando completamente. Ahora, en 2024, estoy en una gira de prensa mundial para una de las series más importantes de Netflix. Me cuesta entenderlo. Lo gracioso es que no me siento diferente de la chica que solía llamar a la gente y decirle que iban con retraso para revisarse la vista", ha confesado la actriz.