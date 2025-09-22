Blake Lively celebra el 18 aniversario de Gossip Girl con fotos inéditas con Penn Badgley, Leighton Meester o Michelle Trachtenberg

Se cumplen 18 años del estreno de Gossip Girl, la serie que fue un éxito en su momento y que sigue acumulando fans de nuevas generaciones.

Los cotilleos del exclusivo barrio de Nueva York y el estilo inconfundible de sus protagonistas siguen poniendo a Gossip Girl en el top de las listas, demostrando que puede sobrevivir al paso del tiempo y que es igual de insuperable para sus actores que para sus seguidores.

Blake Lively, la mítica Serena van der Woodsen en la serie, ha sorprendido compartiendo fotos inéditas del rodaje para celebrar el aniversario.

"Esta serie fue mi universidad. Fue mi educación, mi vida social, mi trabajo, mis noches, tardes y madrugadas, mi profesor. Nueva York y Silvercup Studios (y a veces París) fueron mi campus duranteSEIS años", escribía la actriz en el pie de foto.

Junto a ella, en las imágenes aparece el equipo de la serie, entre los que está su expareja Penn Badgley (Dan Humphrey) con quien salió durante algunos de los años en los que se grabó la serie y quien fue su noviotambién en la ficción.

En una de las fotos ambos posan juntos vestidos de gala y sonrientes mientras en otras salen con el resto de compañeros haciendo bromas.

Además, entre las imágenes también aparece la que era amiga y compañera de Blake, Michelle Trachtenberg (Georgina Sparks), quien falleció a principios de 2025 por una complicación de su diabetes. Lively y Trachtemberg se mostraban naturales y divertidas en la foto haciendo muecas.

A parte de Penn y Michelle, el carrusel de fotos está lleno de caras conocidas como Leighton Meester (Blair Waldorf), Chace Crawford (Nate Archibald) o Ed Westwick (Chuck Bass).

En medio de su tensa situación profesional debido a los problemas legales tras su trabajo en It Ends With Us, por el que está enfrentada con su coprotagonista y director Justin Baldoni, Blake ha compartido con nostalgia los momentos de la serie que la dio a conocer y por la que la audiencia le guarda cariño.