Florence Pugh condena la falta de represalias tras una violación en grupo en una universidad: "Empezad a protegernos, joder"

Florence Pugh ha publicado un extenso texto en sus redes sociales a raíz de un caso de violación en grupo ocurrido en la Universidad de Cornell en 2024. Los hechos han salido a la luz recientemente, después de que la víctima denunciara a la institución alegando que sus siete presuntos agresores quedaron impunes después de que la universidad llevara a cabo una investigación interna.

Según recoge Variety, la demandante, identificada como Jane Doe y que por entonces tenía 20 años, acusa a siete compañeros de violarla y drogarla en una fiesta de la universidad. El abogado de la denunciante señala que dos de ellos fueron expulsados, mientras que los otros cinco recibieron sanciones menores, como suspensiones temporales, talleres o trabajos escritos, pero que el caso no escaló fuera del ámbito universitario y nadie fue detenido.

Pugh se ha pronunciado sobre los hechos vía Instagram, criticando la impunidad de los presuntos agresores e instando a los hombres a que no dejen que sean solo las mujeres quienes condenen este tipo de actos.

"Después de leer sobre la joven que sufrió una violación en grupo en su universidad a manos de un amigo y compañeros de clase, me siento tensa, con náuseas y ansiosa. Estoy asimilando todo esto en silencio y observando todo, a todo el mundo y a todos los hombres. Tengo algunas reflexiones sobre este acto atroz que tuvo lugar en la Universidad de Cornell en 2024. Sé que esto ya ha ocurrido antes, y detesto la idea de que vuelva a suceder", comienza el texto.

"Necesitamos que nuestros hombres se sientan tan horrorizados y repugnados como nosotras. Tenéis que liderar, tanto como lo hacemos nosotras, conversaciones sobre cómo cambiar la tolerancia y la complicidad ante este comportamiento. ¿Cómo podéis esperar que confiemos en que 'no son todos los hombres' cuando, en momentos como este, muchos de vosotros os quedáis callados?", plantea la actriz.

Florence Pugh carga contra las instituciones que protegen a agresores por "no arruinar su futuro"

"Se debería mirar con gran preocupación a todas y cada una de las personas que sabían o se enteraron de lo ocurrido. Son tan malvadas como quienes lo planearon. Saber que una tortura tan violenta como una violación está a punto de ocurrir 'en la planta de arriba' y no hacer NADA AL RESPECTO, es enfermizo, cobarde y despiadado", sentencia, señalando su inquietud ante la posibilidad de que la agresión llevara "tiempo planeándose" y nadie hiciera nada por impedirlo.

La protagonista de Midsommar y Thunderbolts continúa criticando cómo la universidad dejó a los presuntos agresores "salir impunes" tras los hechos. "¡Basta con escribir un breve ensayo diciendo 'Siento mucho haber violado a una chica mientras estaba drogada con mis amigos, pensamos que no pasaría nada' y ya está! Esto es inaceptable", afirma.

"No somos lo suficientemente duros con aquellos que quieren hacer daño a otras personas. Aplaudo a todos aquellos de la universidad que están luchando por esa chica, desenmascarando a esos chicos y haciendo que su vida sea insoportable, sin que puedan encontrar alegría durante sus estudios. No se les debería permitir andar libremente como el resto de nosotros", apunta, incidiendo en que los centros educativos "fallan una y otra vez a las mujeres de todo el mundo" al formar a hombres "a los que se les enseña, una y otra vez, que pueden causar un daño extremo y que no sufrirán represalias" al protegerlos "por miedo a que se arruine su futuro".

"¿Y qué hay de la vida que esas chicas tienen que soportar después, sabiendo que la reputación de él es más valiosa que su verdad? ¿O sentir que a nadie con poder para hacer algo le importa que hayas sufrido abusos? Aquellos que protegen y condenan con levedad a los hombres que violan y destruyen deberían ser castigados y vigilados de cerca", sentencia, añadiendo que "no habrá igualdad" hasta que las mujeres se sientan seguras. "Empezad a protegernos, joder. Enfadaos por nosotras. Por favor", concluye el texto.