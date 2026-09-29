Cartel teaser de El confidente de Daniel Calparsoro, protagonizada por Javier Gutiérrez y Miguel Herrán

Ya está disponible el cartel teaser de El confidente, que tendrá su estreno mundial en la 71ª edición de la Seminci de Valladolid en la Sección Oficial fuera de concurso y posteriormente se proyectará en el Festival de Sevilla, tal y como se ha anunciado en rueda de prensa con la presencia del director Daniel Calparsoro y los productores de la cinta María Luisa Gutiérrez y Álvaro Ariza. La película, que cuenta con la participación de Atresmedia, llegará a los cines de toda España el próximo 29 de enero.

Dirigida por Daniel Calparsoro (Cien años de perdón, Salto al vacío), reúne de nuevo a María Luisa Gutiérrez, que impulsa y produce la película junto a Álvaro Ariza, y al periodista Pablo Muñoz, en cuya documentación se basa el proyecto, tras la colaboración de los tres en La infiltrada. Inspirada en hechos reales de nuevo y con guion de Fernando Navarro (Verónica, Segundo premio, Tierra de nadie).

Cartel de El confidente | Atresmedia Cine

Protagonizada por Javier Gutiérrez (Rondallas, Campeones, La isla mínima) y Miguel Herrán (Modelo 77, 1898, Los Últimos de Filipinas, A cambio de nada) y el reparto de la película lo completan Itsaso Arana (Volveréis, Las chicas están bien), Emilio Palacios (Tierra de nadie, Los héroes del mal), Víctor Clavijo (La Infiltrada, La espera), Miguel Garcés (Los domingos, Querer) y Patricia Vico (Salvador, Todos los nombres de Dios).

El rodaje se llevó a cabo en distintas localizaciones de Gipuzkoa y sur de Francia, trasladándonos a la década de los 2000, con algún flashback a la década de los años 80.

Sinopsis

El confidente es una oda a la amistad construida en la relación entre un policía veterano (Javier Gutiérrez) y su joven confidente (Miguel Herrán), dos hombres enfrentados por sus principios pero unidos por la soledad en sus trabajos, la lealtad y el sentimiento de abandono. En medio de una peligrosa operación policial, ambos cruzarán límites que los obligarán a asumir las consecuencias de sus actos. Inspirada en hechos reales.

Sony Pictures International Productions, España presenta una producción de Bowfinger International Pictures y Esto También Pasará en coproducción con El Confidente Films AIE y Lionceau Films en asociación con Sony Pictures Entertainment Iberia con la participación de Atresmedia y Movistar Plus. La distribución correrá a cargo de Sony Pictures Entertainment Iberia.

Atresmedia Cine, motor del cine español

ATRESMEDIA CINE lleva más de 25 años siendo uno de los principales motores de la industria cinematográfica española. La productora del grupo ATRESMEDIA nació con el objetivo de fomentar el cine español en la gran pantalla, utilizando al máximo el potencial de ATRESMEDIA, con sus canales de televisión y cadenas de radio, como vías de comunicación.

Las películas de ATRESMEDIA CINE abarcan una gran diversidad de géneros cinematográficos y de públicos, firmadas tanto por profesionales consolidados como por grandes promesas del sector. En su filmografía se encuentran éxitos de crítica y espectadores como La isla mínima, El reino, Vicky Cristina Barcelona, 3 metros sobre el cielo, Casa en llamas, las sagas Torrente y Padre no hay más que uno, y éxitos internacionales como El cuerpo y Contratiempo de Oriol Paulo. En su palmarés cuenta con cincuenta premios Goya, entre ellos dos premios a la mejor película para La isla mínima y La infiltrada, y la nominación al Oscar a la mejor película de animación para Klaus. ATRESMEDIA CINE también apuesta por el circuito de festivales como socio mediático del Festival de Málaga desde su inicio.

ATRESMEDIA CINE lidera desde hace años la taquilla del cine español. En 2025 ha sumado más de 3,5 millones de espectadores en salas de cine y ha logrado números 1 de taquilla con títulos como Padre no hay más que uno 5 de Santiago Segura, la película española más taquillera del año con más de 2 millones de espectadores, Sin cobertura de Mar Olid y Siempre es invierno de David Trueba. Entre sus éxitos recientes también se incluyen Mikaela de Daniel Calparsoro y Un funeral de locos de Manuel Gómez Pereira.

La productora cinematográfica de ATRESMEDIA continúa reforzando su labor creativa y de producción con nuevos proyectos. Entre sus estrenos de este año se encuentran Abuela tremenda de Ana Vázquez, La Fiera de Salvador Calvo, Torrente Presidente de Santiago Segura, el mayor éxito de taquilla del cine español en una década con más de 3,5 millones de espectadores, La familia Benetón +2 de Joaquín Mazón, Cada día nace un listo de Arantxa Echevarría, Todos los colores de Beatriz de Silva, Viaje al país de los blancos de Dani Sancho, Haciendo amigos de David Marqués, Tres de más de Mar Olid, A fuego de Estel Díaz, La bola negra de Javier Calvo y Javier Ambrossi, ganadora del premio a la Mejor Dirección en el Festival de Cannes y seleccionada para representar a España en la categoría de Mejor Película Internacional de los Premios Oscar®, Las ciegas hormigas de Igor Legarreta, Karateka de Aritz Moreno y El mal padre de Roberto Bueso. También seguirá ejerciendo el papel del motor del cine español participando en más de diez rodajes a lo largo de 2026.