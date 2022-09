El motivo por el que Ty Burrell no fue a la boda de Sarah Hyland, su hija en 'Modern Family'

Los fans de 'Modern Family' han podido presenciar el reencuentro de parte de su elenco con motivo de la boda de Sarah Hyland. Ha ocurrido dos años después de que la serie se despidiera.

El mismo tiempo que ha pasado desde que Hyland comenzó sus planes de boda con su ya marido Wells Adams. Unos planes que, sin embargo, se vieron frustrados por la pandemia, que les impidió celebrar su enlace como querían.

Han tenido que esperar hasta este verano, y les ha merecido la pena a juzgar por las fotos que compartieron los excompañeros de Hyland en 'Modern Family'. Uno de ellos, Jesse Tyler Ferguson (Mitchell en la serie), tuvo también su dosis de protagonismo al oficiar el enlace él mismo, algo que para él fue "un honor", como compartió en su Twitter.

Pero no era él la primera opción para casar a los novios. En una entrevista a 'Entertainment Tonight' ha revelado que era Ty Burrell (Phil en la serie) el primer propuesto para tal cometido, pero finalmente tuvo motivos personales que le impidieron estar en la boda: "Ty era el que iba a hacerlo, pero tuvo una emergencia familiar".

"Me llamaron 12 días antes de la boda, y por eso Ty no pudo estar, tenía algo que atender". Sin embargo, cuenta también que se pudo en contacto con Burrell para encontrar inspiración en su discurso como maestro de ceremonias: "Le pregunté si se había preparado algún esquema, alguna estructura, porque tenía que darme prisa con ello. Él no había escrito nada aún pero tenía algunas ideas y a mí me parecieron muy buenas".

Admite también, que para él "fue un honor ser el aprendiz de Ty Burrell". Quiso así prepararse una ceremonia "divertida y alegre", teniendo en cuenta a su público, que tan bien conoce después de rodar con ellos 11 temporadas de 'Moder Family': "No son gente seria, pero tampoco era plan que fueran todo bromas porque es un día importante".

Después de oficiar la ceremonia, Tyler Ferguson quiso presumir en su Instagram de su labor, compartiendo unas imágenes de la sesión de fotos de Vogue en la boda: "Tuve el mejor de todos los asientos en esta ceremonia tan espectacular. Qué honor casar a mis amigos Sarah Hyland y Wells Adams. No podría estar más feliz por vosotros, bichos". A ello añadía una pequeña broma: "También hago Bar Mitzvahs".

