Sarah Hyland reveló en el pasado que sufre displasia renal, una enfermedad que afecta a los riñones y que le obligó a pasar por quirófano varias veces. El padre de la actriz le donó un riñón, pero el rechazo del órgano le obligó a hacer diálisis.

La actriz de 'Modern Family' nunca ha eludido temas de conversación que tienen que ver con su estado de salud mental o física y ya ha publicado mensajes relacionados con su enfermedad, lo que llevó a tener pensamientos suicidas tal y como explicó hace años.

Ahora, la intérprete que dio vida a Haley Dunphy ha dado más detalles de este momento oscuro que vivió derivado de sus problemas de salud: "Me pregunté: '¿Ahora qué hago?'. Fue ahí cuando empecé a desarrollar una actitud suicida. No quería volver a pasar por el rechazo del órgano y quería evitar la diálisis a toda costa. Pensaba que era demasiado duro para mí, y que todo sería más fácil para los demás si yo no estaba" dijo en el podcast Quitters.

En esta charla, en la que se encontraba también Julie Bowen, su madre ficticia en la icónica sitcom, Hyland confesó cómo fingió que todo estaba bien ya que tenía miedo de ser vista como una persona "débil, patética y triste": "Cuando has crecido toda tu vida con problemas de salud y siempre con dolor, tienes que aprender a tener una piel gruesa, fingir que todo va bien".

Sobre esta dura etapa en su vida, la estrella de 31 años recordó que se quedaba dormida en mitad del rodaje de 'Modern Family' debido a su débil estado de salud: "Hay algunos episodios que no recuerdo grabar porque estaba dormida. El episodio en el que Haley le pidió dinero a Luke y él dijo: 'No te preocupes, lo tengo guardado'. Y está en el congelador o algo así. Pues todo ese episodio estuve dormida".

Ahora, asegura que está bien tras pasar mucho tiempo en casa por ser una persona de riesgo por culpa del COVID, además de tener planes de boda para este mismo año: "Estoy bien. Todo está estable. No he salido de casa en mucho tiempo, pero todo está estable a partir de ahora".

Sarah Hyland lidia con problemas de salud desde hace una década

En el año 2012, se sometió a su primer trasplante de riñón después de que su padre le donara uno. No obstante, en 2017 rechazó el órgano hasta que finalmente su hermano le donó uno suyo de forma satisfactoria: "Cuando un miembro de la familia te da una segunda oportunidad en la vida y eso falla, se siente como una culpa", declaró en una entrevista.

"Había pasado 26 años siendo siempre una carga, cuidándome siempre, haciendo que me cuidaran porque siempre he tenido problemas de salud. Es un sentimiento de indefensión. Cosas como esta pueden ser muy duras para una persona", agregó.

