Ariana Grande y Ricky Alvarez ya no esconden su amor: Posan por primera vez juntos en público tras su reconciliación

La artista Ariana Grande ha dado un paso más en su historia con Ricky Alvarez tras hacer su debut oficial en una alfombra roja junto al exbailarín.

Y es que la cantante y actriz, de 33 años, y Álvarez, de 35, han posado juntos por primera vez ante las cámaras durante el estreno de la película Ahora los suegros son ellos en la ciudad de Nueva York, tres meses después de que la artista confirmara a través de Instagram que ambos habían retomado su relación sentimental.

Para esta cita, Grande lucía un vestido estampado de cuadros adornado con detalles florales blancos en la parte superior y una falda vaporosa, completando su estilismo con una coleta recogida con un lazo blanco. Por su parte, Álvarez apostaba por una americana negra sobre una camisa blanca y pantalones vaqueros.

Ariana Grande y Ricky Alvarez | Cordon Press

Durante su paso por la alfombra roja, la pareja se ha mostrado muy cómplice, abrazándose para los fotógrafos e intercambiando sonrisas y susurros mientras caminaban juntos para promocionar la nueva película.

Horas antes de su aparición pública, Ricky Alvarez compartió un selfie en sus historias de Instagram en el que ambos aparecían sonriendo con la mano de la cantante rodeando su brazo.

"Fockers", escribía el bailarín en la imagen, etiquetando a la ganadora del Grammy, quien posteriormente republicó la imagen en su propio perfil de Instagram.

Ricky Alvarez y Ariana Grande vía Instagram | Instagram Ricky Alvarez

Los rumores sobre una segunda oportunidad entre ambos comenzaron en junio, cuando fueron vistos almorzando juntos en Austin, Texas, y cobraron fuerza en agosto cuando la intérprete de Petal publicó un carrusel de fotografías en Instagram que incluía varias imágenes de los dos juntos. Desde entonces, la artista ha continuado compartiendo muestras de afecto en sus redes sociales.

La historia entre Ariana Grande y Ricky Alvarez se remonta a hace más de una década, cuando se conocieron mientras él trabajaba como bailarín de apoyo en su gira Honeymoon Tour, entre 2014 y 2015.

Ambos comenzaron un noviazgo en abril de 2015 que finalizó en julio de 2016, antes de retomar su vínculo este año.