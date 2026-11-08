Así será Otros Mundos, la serie precuela de Stranger Things ambientada en los años 50 y que ya cuenta con su primer tráiler

Stranger Things ha sido durante estos años la joya de la corona de Netflix y tras su final parecía poco probable que el servicio de streaming se despidiera definitivamente de uno de sus grandes productos.

Así, la plataforma ha encargado oficialmente una precuela con actores reales de la serie protagonizada por Millie Bobby Brown, David Harbour, Winona Ryder y compañía.

Eleven en Stranger Things 5 | Netflix

Titulada Otros mundos: Una aventura de Stranger Things, estará ambientada en la década de 1950 y su producción tendrá lugar en Nuevo México.

Los showrunners de la serie original, los hermanos Duffer, serán los cocreadores junto a la guionista Kate Trefry, quien también escribió la obra de teatro Stranger Things: The First Shadow, y al director ganador del Globo de Oro, Joe Wright, quien dirigirá los tres primeros episodios.

La serie contará con un reparto y una historia completamente nuevas, aunque los detalles se mantienen en secreto, pero ya hay alguna pista que sugiere que la serie abordará temáticas ovnis y extraterrestres.

Junto a ello, Netflix ha lanzado el primer teaser que incluye el año de estreno y que puedes ver en el vídeo de arriba.

"Llevamos años soñando con Otros Mundos y verla convertida en realidad es surrealista y emocionante", declararon Matt y Ross Duffer en un comunicado de prensa. "Es Stranger Things, pero también es emocionante y novedoso, con un nuevo escenario, nuevos héroes y villanos, y bueno, no podemos decir nada más. Ahora, hablemos del reparto. Mientras tanto, ¡cuidado con el cielo, frikis!".

El Azotamentes de Stranger Things | Netflix

Dado que la serie estará ambientada en la década de 1950, está confirmado que los acontecimientos tendrán lugar antes de la historia original de Stranger Things y antes de la obra de teatro Stranger Things: The First Shadow.

Además, el hecho de que esté ambientada en Nuevo México y en esos años apoya la teoría de los aliens, ya que recuerda inevitablemente al incidente de Roswell ocurrió en julio de 1947 que dio origen al caso de supuesto contacto extraterrestre más famoso de la historia.