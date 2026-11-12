Cuatro encapuchados asaltan a mano armada la mansión de Chris Hemsworth y Elsa Pataky en Australia mientras dormían

El actor australiano Chris Hemsworth y su esposa, la actriz y modelo española Elsa Pataky, han sido víctimas de un robo en su domicilio en Australia a manos de un grupo de intrusos armados.

Según ha confirmado la Policía de Nueva Gales del Sur, el asalto ha tenido lugar durante la madrugada del 11 de noviembre en la lujosa propiedad del matrimonio ubicada en Broken Head, al sur de Byron Bay, donde residen junto a sus tres hijos (India, de 14 años, y los gemelos Sasha y Tristan, de 12 años).

Tal y como se ha dado a conocer, Elsa Pataky llegó a despertarse alrededor de las 2:00 de la madrugada tras escuchar los ladridos de sus perros, aunque en ese momento decidió volver a la cama sin imaginar lo que ocurría en el exterior.

Fue horas más tarde, al revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad de la vivienda, cuando descubrió a cuatro hombres cubiertos con pasamontañas (dos de ellos armados con cuchillos) merodeando por la finca.

Chris Hemsworth y Elsa Pataky | Getty

Según explicaba una fuente cercana a la pareja a la cadena 7News, tanto Pataky como Hemsworth llamaron inmediatamente a la policía alrededor de las 7:30 de la mañana tras percatarse de lo sucedido.

Las imágenes captadas por el sistema de videovigilancia muestran cómo los asaltantes escalaron la valla frontal de la propiedad y entraron a la fuerza en el garaje, donde se encontraban estacionados tres vehículos con las llaves puestas en su interior.

De acuerdo con los datos policiales, los ladrones robaron un vehículo BYD, una camioneta Ram y una camioneta Ford Raptor. Dos de los automóviles ya han sido localizados por las autoridades (uno en Coraki, a una hora de distancia, y otro en Tabulam, a más de dos horas), mientras que el tercer vehículo continúa desaparecido.

Tras el aviso, los agentes acudieron al complejo residencial (valorado en 75 millones de dólares y apodado por los residentes en la zona como la "Fortaleza Hemsworth") para iniciar las pesquisas pertinentes.

La casa de Chris Hemsworth y Elsa Pataky en Byron Bay (Australia) | Gtres

"La policía estableció una escena del crimen e inició una investigación sobre las circunstancias que rodean el incidente", declaraba un portavoz de la Policía de Nueva Gales del Sur a 7News, confirmando que los detectives trabajan en el caso, que por el momento no se han presentado cargos y solicitando que cualquier persona con información se ponga en contacto con Crime Stoppers.

El suceso ha llamado especialmente la atención debido a las medidas de seguridad de la finca, adquirida por el matrimonio en 2014 por 7 millones de dólares antes de levantar una espectacular propiedad costera de 4,2 hectáreas rodeada de bosque y sin vecinos cercanos.

Según fotografías y documentos de planificación obtenidos previamente por el Daily Mail, la residencia cuenta con videovigilancia de última generación, acceso privado con portón, seis dormitorios, una piscina infinita de 50 metros, spa y baño de vapor, sala multimedia, gimnasio interior, zonas de entrenamiento al aire libre, sala de juegos, bolera privada de dos pistas, amplia terraza exterior, cientos de paneles solares en la azotea, una pista de motocross construida a medida y una reciente pista de tenis de nivel profesional valorada en casi 150.000 dólares.