Adam Driver se pronuncia sobre el regreso de Girls tras su polémica con Lena Dunham

Una de las series más queridas de la pasada década fue Girls, que se emitió desde 2012 hasta 2017 a lo largo de seis temporadas. Por ello, el anuncio sobre su regreso llenó de entusiasmo a sus fans.

Entre los miembros del reparto destacaban Lena Dunham, Allison Williams, Jemima Kirke, Zosia Mamet, Andrew Rannells o Adam Driver. Sin embargo, este último no estará con sus excompañeros en esta secuela.

Lena Dunham y Adam Driver en la serie Girls | Cordon Press

La ausencia de Driver se daba prácticamente por hecho después de lo que Lena Dunham contó en sus memorias sobre su relación durante el rodaje.

La creadora de la serie señaló que Adam tuvo un trato agresivo en algunos momentos y describió episodios especialmente tensos, como cuando lanzó una silla contra una pared durante un ensayo o hizo un boquete en su tráiler tras no quedar satisfecho con su corte de pelo. También relató que, durante su primera escena íntima, él la movió de un lado para otro pese a que ella lo tenía todo planeado.

El actor ya reaccionó a estas palabras en el pasado festival de Cannes y ahora ha vuelto a ser preguntado por ello, confirmando que no estará en el proyecto.

"No, pero les deseo mucha suerte", ha afirmado para CinemaBlend.

La serie constará de una temporada limitada de cinco episodios que se emitirán en HBO, y la producción comenzará en 2027.