Las películas de Atresmedia Cine suman 6 nominaciones a los 32 Premios Forqué

Atresmedia Cine logra 6 nominaciones a los Premios José María Forqué. La bola negra de Javier Calvo y Javier Ambrossi es la película con mayor número de candidaturas en la 32 edición de los premios otorgados por la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales.

La bola negra acumula 5 nominaciones: Mejor película, Mejor interpretación masculina para Guitarricadelafuente, Mejor interpretación femenina para Lola Dueñas y Penélope Cruz, y también opta al Premio al cine y educación en valores. La película de Movistar Plus y Suma Content Films, que cuenta con la participación de Atresmedia, continúa cosechando reconocimientos y triunfando en los cines españoles. Recientemente se convirtió en la película más vista del año en los cines de nuestro país con más de 5 millones y medio de espectadores, y ya es la tercera película española más taquillera de la historia.

Eduard Fernández logra la nominación a la Mejor interpretación masculina por su papel en El mal padre de Roberto Bueso. La película, producida por Atresmedia Cine junto a MOD Producciones y Misent Producciones, se estrenará en cines el 20 de noviembre de la mano de Caramel Films.

Los ganadores de los Premios Forqué se darán a conocer en una gala que tendrá lugar el sábado 19 de diciembre en el Palacio Municipal IFEMA de Madrid.

Atresmedia Cine, motor del cine español

ATRESMEDIA CINE lleva más de 25 años siendo uno de los principales motores de la industria cinematográfica española. La productora del grupo ATRESMEDIA nació con el objetivo de fomentar el cine español en la gran pantalla, utilizando al máximo el potencial de ATRESMEDIA, con sus canales de televisión y cadenas de radio, como vías de comunicación.

Las películas de ATRESMEDIA CINE abarcan una gran diversidad de géneros cinematográficos y de públicos, firmadas tanto por profesionales consolidados como por grandes promesas del sector. En su filmografía se encuentran éxitos de crítica y espectadores como La isla mínima, El reino, Vicky Cristina Barcelona, 3 metros sobre el cielo, Casa en llamas, las sagas Torrente y Padre no hay más que uno, y éxitos internacionales como El cuerpo y Contratiempo de Oriol Paulo. En su palmarés cuenta con cincuenta premios Goya, entre ellos dos premios a la mejor película para La isla mínima y La infiltrada, y la nominación al Oscar a la mejor película de animación para Klaus. ATRESMEDIA CINE también apuesta por el circuito de festivales como socio mediático del Festival de Málaga desde su inicio.

ATRESMEDIA CINE lidera desde hace años la taquilla del cine español. En 2025 ha sumado más de 3,5 millones de espectadores en salas de cine y ha logrado números 1 de taquilla con títulos como Padre no hay más que uno 5 de Santiago Segura, la película española más taquillera del año con más de 2 millones de espectadores, Sin cobertura de Mar Olid y Siempre es invierno de David Trueba. Entre sus éxitos recientes también se incluyen Mikaela de Daniel Calparsoro y Un funeral de locos de Manuel Gómez Pereira.

La productora cinematográfica de ATRESMEDIA continúa reforzando su labor creativa y de producción con nuevos proyectos. Entre sus estrenos de este año se encuentran Abuela tremenda de Ana Vázquez, La Fiera de Salvador Calvo, Torrente Presidente de Santiago Segura, La familia Benetón +2 de Joaquín Mazón, Cada día nace un listo de Arantxa Echevarría, Todos los colores de Beatriz de Silva, Viaje al país de los blancos de Dani Sancho, Haciendo amigos de David Marqués, Tres de más de Mar Olid, A fuego de Estel Díaz, La bola negra de Javier Calvo y Javier Ambrossi, ganadora del premio a la Mejor Dirección en el Festival de Cannes y seleccionada para representar a España en la categoría de Mejor Película Internacional de los Premios Oscar®, Las ciegas hormigas de Igor Legarreta, Karateka de Aritz Moreno y El mal padre de Roberto Bueso. También seguirá ejerciendo el papel del motor del cine español participando en más de diez rodajes a lo largo de 2026.