Ágata y Lola y Las hijas de la criada, galardonadas en la X edición de los Premios PRODU

Las series de Atresmedia Ágata y Lola y Las hijas de la criada han sido reconocidas en la décima edición de los Premios PRODU, unos galardones que distinguen cada año la excelencia de la industria audiovisual iberoamericana.

Ágata y Lola se ha alzado con el premio en la categoría de Mejor Serie Policial, su protagonista Mireia Oriol ha sido galardonada como Mejor Actriz Protagonista en Serie Policial y también ha sido reconocida en la categoría de Producción de Serie de Suspenso, galardón que ha recaído en Montse García y Alfonso Blanco. La ficción está producida por Atresmedia y Portocabo y cuenta con ocho episodios.

Ágata y Lola | atresplayer

La serie está protagonizada por Lola, una inspectora de la Policía Nacional de Vigo interpretada por Eva Martín, y Ágata, una documentalista del archivo policial que se encuentra dentro del espectro autista y a la que da vida Mireia Oriol. En la ficción ambas unirán sus diferentes capacidades para resolver casos que desafían los métodos policiales convencionales.

Por su parte, Las hijas de la criada ha conseguido dos reconocimientos: el premio a la Mejor Serie de Drama Romántico y el galardón a la Mejor Recreación de Época, concedido a Jorge de Soto. La producción está realizada por Buendía Estudios Canarias y Atresmedia y se estrenó en atresplayer.

La ficción, basada en la novela homónima de Sonsoles Ónega, está ambientada en la Galicia de finales del siglo XIX y principios del XX y sigue la historia de dos familias marcadas por los secretos, las diferencias sociales, el amor y la lucha por el futuro. Su reparto está encabezado, entre otros, por Verónica Sánchez y Alain Hernández.