¿Qué pasó? Millie Bobby Brown confiesa el "infierno" que vivió grabando Enola Holmes 3: "Tuve que hablar seriamente con ellos"

Millie Bobby Brown vuelve a meterse en la piel de la joven detective creada por Nancy Springer con Enola Holmes 3, la tercera entrega de una de las sagas más exitosas de Netflix. Coincidiendo con el estreno de la película, la actriz ha recordado cuál fue el mayor reto al que tuvo que enfrentarse durante el rodaje, una dificultad que nada tenía que ver con resolver misterios.

Durante una entrevista en el pódcast Happy Sad Confused, la intérprete ha explicado que el intenso calor de Malta convirtió las jornadas de grabación en un auténtico desafío. Las altas temperaturas, unidas al pesado vestuario de época que debía llevar durante horas, hicieron que trabajar en exteriores fuese especialmente complicado.

"Hacía muchísimo calor y esa ropa no era nada adecuada para Malta", ha explicado Brown. La actriz ha revelado que la situación llegó a ser tan extrema que decidió mantener una conversación con el equipo de producción para pedir soluciones para el reparto y el equipo técnico. "Tuve que hablar seriamente con el equipo de producción sobre la posibilidad de traer más ventiladores y carpas con aire acondicionado para el equipo. Mi trabajo durante dos meses fue mantener fresco al reparto y al equipo", ha bromeado.

Pese a las complicaciones, Brown también ha reconocido que disfrutó especialmente del rodaje en Malta, un escenario que encaja con el tono más ambicioso de esta nueva aventura de Enola. Además, la actriz ha señalado que la historia tiene un componente muy especial para ella, ya que incluye una trama relacionada con una boda y fue grabada poco después de contraer matrimonio con Jake Bongiovi.

Millie Bobby Brown en la premiere de Enola Holmes 3 | Gtres

En esta tercera entrega, Millie Bobby Brown vuelve a compartir protagonismo con Henry Cavill, Helena Bonham Carter y Louis Partridge, mientras la saga apuesta por una historia más oscura y madura ambientada en Malta. La película ya se encuentra disponible en Netflix y promete llevar a la joven detective a uno de los casos más complejos de su carrera.