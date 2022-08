Basada en la novela de George R.R. Martin, 'Fuego y sangre' será la siguiente historia que adaptará HBO sobre el universo de 'Juego de Tronos'. El estreno de 'La Casa del Dragón' está cada vez más cerca y las primeras declaraciones del equipo que ha formado parte de la creación de la serie, nos dan las pistas sobre lo que veremos en esta nueva ficción.

Si hay algo por lo que se caracterizó 'Juego de Tronos', fue por su violencia gráfica, sus escenas de sexo y por la alta probabilidad de que cualquier personaje podía morir en escena. Al parecer la premisa no se guiará por un camino demasiado diferente, a pesar de transcurrir 200 años antes de los acontecimientos de la línea temporal originaria.

Matt Smith, uno de los protagonistas de esta nueva ficción, ha dado declaraciones donde afirma que las escenas de cama seguirán teniendo una fuerte representación.

En una entrevista para la revista Rolling Stone, mencionaba la responsabilidad de recrear las historias de la forma en la que fueron concebidas. La veracidad se superpone. "Te encuentras preguntándote: ¿De verdad necesitamos otra escena de sexo?", Y dicen: Sí, la necesitamos. Supongo que tienes que preguntarte: ¿Qué estás haciendo? ¿Estás representando los libros, o estás diluyendo los libros para representar el tiempo (en el que vivimos)?".

Matt Smith es una de las jóvenes promesas más cotizadas de Gran Bretaña. Su participación en 'Doctor Who', le catapultó a la fama, siendo cada vez más común verle en grandes producciones como los estrenos recientes de, 'Last Night in Soho' u 'Morbius'. Smith se pone ahora en la piel de Daemon Targaryen, un personaje oscuro y trastornado, forjado por la ambición.

La violencia sexual será menos explicita

Estas últimas declaraciones van acorde con la reciente polémica declarada tras controvertidas declaraciones, donde el cocreador de la serie Miguel Sapochnik, aseguró que se seguiría representando la violencia brutal hacía las mujeres en la serie.

Sara Ness, guionista y productora de la serie, tuvo que matizar estas palabras asegurando que han intentado modificar la excesiva violencia sexual, tan criticada en la ficción anterior. Pretenden aprender del pasado, de forma que el contexto de la brutalidad seguirá estando presente, pero no se verá de una forma tan explícita. El peso recaerá en las acciones y consecuencia de las víctimas y los opresores, primando visibilizar el papel que jugaban las mujeres en esta era monárquica patriarcal.

