Revelada la gran diferencia clave entre 'La casa de dragón' y 'Juego de Tronos'

En una época donde los grandes estudios no arriesgan, es usual ver como se exprimen productos para intentar acercarse a la audiencia a través del factor de la nostalgia o la familiaridad que puede desprender una obra. No es de extrañar que el universo de 'Juego de Tronos' siga expandiéndose cuando ha sido una de las series más laureadas de la televisión, consiguiendo estrechar sus diferencias con el séptimo arte.

El 21 de agosto verá la luz el producto que intentará ser el sucesor de la legendaria ficción de HBO: 'La casa del dragón'. Los creadores de la serie han querido ser precavidos solventando algunos problemas que encontraron con el primer proyecto. Para bien y para mal fue muy comentado el nivel de violencia que ofrecía 'Juegos de Tronos'. La mayor parte de las críticas venían del uso reiterado de imágenes que ofrecían una violencia sexual explicita.

La nueva ficción es una adaptación de la novela de George R.R. Martin, titulada 'Fuego y Sangre'. Una historia que relata la batalla generacional que sufrió la casa Targaryen 200 años antes de los acontecimientos de la saga principal. Recientemente el cocreador de la serie Miguel Sapochnik se vio envuelto en una polémica, al mencionar que a pesar de que esta ficción se centraría en una drama familiar, que reduciría su contenido sexual pero que seguirá representando la violencia brutal hacía las mujeres.

Los matices tras estas controvertidas declaraciones

Sara Hess, guionista y productora de la nueva serie explicaba en una entrevista para Vanity Fair, el tratamiento que han llevado en torno a la modificación de este concepto para acallar el incendiario comentario de Sapochnik.

Escena de 'La Casa del Dragón' | HBO

La diferencia principal, es que los espectadores de 'La casa del dragón' no verán cómo se ejecuta esa la violencia sexual. "Manejamos la situación fuera de pantalla y, en cambio, mostramos las consecuencias y el impacto en la víctima y la madre del perpetrador".

"En general, representar la violencia sexual es algo complicado", añadió, "y creo que las formas en que pensamos al respecto como escritores y creadores son únicas para nuestras historias particulares".

"Creo que lo que hace nuestra serie, y ​​de lo que estoy orgullosa, es que elegimos enfocarnos en la violencia contra las mujeres que es inherente a un sistema patriarcal", comentó durante la intervención. "No nos asustamos. En todo caso, vamos a arrojar luz sobre ese aspecto. No se puede ignorar la violencia que los hombres perpetraron contra las mujeres en ese momento. No debería minimizarse y no debería ser glorificado".

