Mario Marzo ('Los Protegidos') va a tener mellizos y esta fue su reacción al saber que será papá

El pasado mes de abril el actor Mario Marzo, conocido por su personaje en la popular serie de Antena 3 'Los Protegidos', se daba el sí quiero tras postergar el enlace dos años debido a los estragos de la compleja situación ocasionada por el Covid-19. Acaba de regresar de su viaje de novios en Islandia, junto a su mujer Ana Campos, pero no han terminado las noticias para la feliz pareja.

El actor estuvo generando expectación ante la llegada de una importante noticia que reveló más tarde en su cuenta de Instagram con un vídeo, al que acompaña este texto:

"Vamos a tener mellizos. Estamos muy emocionados y felices. Ana está bien y yo sigo en una nube… nunca habríamos imaginado una noticia tan bonita. Que llegue 2023 ya!"

Mario Marzo será padre por primera vez y por partida doble. En el vídeo que subieron se podía ver la reacción del actor en directo, con Campos entregándole una cajita de cartón que contiene en su interior dos pares de calcetines. No pudieron contener las lágrimas ante la feliz noticia, que terminó fundiéndose en un abrazo.

El actor ha avanzado que la evolución del embarazo es favorable, a pesar de las pequeñas complicaciones iniciales. De hecho, en el vídeo se podía ver a la pareja asistiendo a una revisión médica, llevándose a casa una foto de una ecografía de la que presumían felizmente desde casa.

Las primeras palabras de Mario Marzo tras saber que va a ser papdre

Sin duda, 2022 será un año inolvidable para la vida de Marzo y Campos. El actor quiso compartir sus emociones junto a sus seguidores de Instagram a través de stories.

"Por supuesto nosotros no nos hemos enterado hoy, pero la verdad es que hacerlo público ha sido un paso muy grande. Lo sabía solo el círculo más cercano y la familia. Y ahora como que de repente es más real. Antes era solo una cosa clandestina que sabían cinco personas". comentaba el actor.

"Por eso estaba tan nervioso hoy. Pero estamos encantados, la verdad, creemos que es un verdadero regalo".

Aunque no estaba todo planeado como pudiera parecer, hubo una feliz coincidencia inesperada: "Este día me da la cajita y yo la abro y hay dos pares de calcetines. Pero ella no sabía que íbamos a tener mellizos. Pero vio dos y dijo: 'Anda mira, queda más mono'. Y míranos", confesaba Marzo.

