Spider-Noir, de Nicolas Cage, cancelada por sorpresa tras una exitosa temporada y buenas críticas

Una de las grandes apuestas de la alianza entre Prime Video y Sony fue llevar al personaje de Spider-Noir, visto en las dos entregas de Spiderman: Un nuevo universo, a una versión en acción real.

La serie tenía la baza de contar con Nicolas Cage como Ben Reilly, un investigador privado que tiene que compaginar su trabajo con los superpoderes obtenidos tras la picadura de una araña.

De hecho, el spin-off tuvo muy buena acogida ente los fans y la crítica tras su estreno el pasado 27 de mayo. Los espectadores además podían elegir si verla en blanco y negro o en su versión a color. Muchos alicientes añadiendo a Cage saltando los edificios de Nueva York en los años 30.

Nicolas Cage en el primer tráiler de Spider-Noir | Prime Video

Sin embargo, Prime Video ha anunciado la cancelación de este spin-off, terminando de forma abrupta con la temporada 1.

Una decisión sorprendente viendo su éxito y las 11 nominaciones a los premios Emmy que ha conseguido, la mayor cantidad para cualquier serie de Prime Video este año.

Spider-Noir, con Nicolas Cage | Prime Video

Además de Cage, el reparto incluía a Lamorne Morris, Li Jun Li, Karen Rodriguez, Abraham Popoola, Jack Huston y Brendan Gleeson.

Eso sí, el acuerdo entre Sony Pictures Television y Amazon MGM Studios para desarrollar títulos basados ​​en SpiderMan y personajes relacionados sigue en marcha con un segundo proyecto que está en desarrollo y se espera que se anuncie próximamente.