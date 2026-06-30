Llega Elle, la serie precuela de Una rubia muy legal: Todo lo que sabemos

Hay películas que terminan marcando a toda una generación, y Una rubia muy legal es una de ellas. Lo que parecía una comedia ligera acabó convirtiéndose en un fenómeno que rompió muchos prejuicios y convirtió a Elle Woods en uno de esos personajes imposibles de olvidar. Más de veinte años después podremos descubrir cómo era antes de convertirse en la estudiante de Derecho que conquistó al público.

Este 1 de julio se estrena en Prime Video Elle, una serie precuela que viaja hasta 1995 para mostrarnos a una Elle Woods adolescente, cuando todavía estaba en el instituto y su mayor preocupación no era entrar en Harvard.

La serie sigue a la joven Elle mientras intenta encontrar su sitio entre amistades complicadas, primeros amores, algún que otro desastre estilístico y todas las dudas propias de esa etapa. En medio de todo ese caos, su familia, y especialmente su madre, se convierte en el gran apoyo que la ayudará a convertirse, poco a poco, en la Elle Woods que todos conocemos.

Lexi Minetree da vida a la protagonista, tomando el relevo de Reese Witherspoon. Junto a ella están June Diane Raphael como Eva, la madre de Elle, y Tom Everett Scott como Wyatt, su padre. El reparto también incluye a Jacob Moskovitz, Gabrielle Policano, Chandler Kinney, Zac Looker, Amy Pietz, James Van Der Beek, David Burtka, Lisa Yamada, Logan Shroyer y Jessica Belkin, entre otros.

La serie ha sido creada por Laura Kittrell (Insecure), junto a Caroline Dries como showrunner. Además, cuenta con el visto bueno de la propia Reese Witherspoon, que participa como productora ejecutiva a través de Hello Sunshine y ha respaldado este regreso al personaje que lanzó definitivamente su carrera.

La primera temporada tendrá ocho episodios y, antes incluso de su estreno, ya ha sido renovada por una segunda, así que todo apunta a que la historia de la joven Elle Woods acaba de empezar.