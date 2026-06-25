Reese Witherspoon presenta a su nuevo y millonario novio pero muchos critican que es muy mayor: "Podría ser su padre"

Reese Witherspoon ha sorprendido a todos al posar por primera vez con su novio tras su divorcio de Jim Toth. La oscarizada actriz ha decidido oficializar su relación con el financiero multimillonario Oliver Haarmann, con quien se la vinculaba desde 2024 tras su ruptura matrimonial, apareciendo de la mano en el estreno mundial en Nueva York de la serie Elle, precuela de Una rubia muy legal.

Para esta esperada presentación oficial, la pareja coordinó con mucha complicidad sus estilismos apostando por el color rosa brillante como captaron los fotógrafos del evento.

Sin embargo, tras mostrarse tan acaramelados, la gente ha criticado un poco este debut en la alfombra roja al considerar que el empresario, de 58 años, es muy mayor para ella. En realidad se llevan un poco menos de 9 años.

De hecho, las redes sociales se han llenado rápidamente de comentarios despectivos y burlas como "¿Se imaginan pasar de Ryan Phillippe a un hombre que se parece a su padre?" o "Podría ser su padre".

Este evento sirvió también para celebrar los 25 años de la franquicia original, logrando reunir en un emotivo panel a gran parte del reparto de la película de 2001.

En esta cita tan especial, Reese Witherspoon rompió a llorar al recordar el tremendo impacto que ha tenido interpretar a Elle Woods a lo largo de su carrera, un icónico personaje que ahora cede a la joven Lexi Minetree de cara al estreno de la precuela en Prime Video el próximo 1 de julio.

Con lágrimas en los ojos, la intérprete de 50 años se sinceró ante el público asistente: "Cuando entré y vi este momento, sentí que reforzaba mi entusiasmo por interpretar a este personaje; voy a llorar. Interpretar a este personaje durante 25 años ha sido el mayor privilegio de mi vida".