Reese Witherspoon recrea con su hijo de 22 años su look de Una rubia muy legal de hace 25 años con su ex Ryan Phillippe

Reese Witherspoon ha servido nostalgia a los fans de Una rubia muy legal en la premiere de Elle, la serie precuela sobre el icónico personaje. La actriz apareció junto a su hijo Deacon, de 22 años, recreando el look que llevó su padre, Ryan Phillippe, en el estreno de la película en 2001. Traje negro, corbata fucsia y gafas de sol: un homenaje pensado al detalle.

Muchos se han quedado alucinados porque Deacon es un auténtico calco de sus padres. Muchos fans destacan que ha heredado los rasgos de Ryan Phillippe, aunque también recuerda mucho a Reese. La pareja, que se casó en 1999 y tuvo dos hijos, Ava y Deacon, puso fin a su matrimonio en 2007, pero este homenaje ha servido para recordar una de las imágenes más icónicas de su historia juntos hace justo 25 años.

Así ha celebrado la estrella el estreno de Elle, la precuela de Una rubia muy legal, que llega a Prime Video España el 1 de julio. La serie, protagonizada por Lexi Minetree y producida por la propia Reese Witherspoon, mostrará cómo era Elle Woods durante sus años de instituto, mucho antes de convertirse en la inolvidable estudiante de Harvard.