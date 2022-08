Kaley Cuoco necesitó una intervención en su serie por su estado tras el divorcio: "Estaba perdiendo la cabeza"

Kaley Cuoco saltó a la fama como Penny en 'The Big Bang Theory' y desde entonces es una de las caras más conocidas de Hollywood.

Así, se lanzó a protagonizar y producir 'The Flight Attendant', una serie de HBO Max que se lanzó en 2020 y que está basada en los libros de Chris Bohjalian.

Sin embargo, el rodaje de la serie no fue precisamente como la actriz esperaba, pues tuvo que afrontar un momento muy difícil en su vida personal.

Ahora, un tiempo después, la actriz ha contado todos los detalles en una entrevista con Variety.

Kaley Cuoco sufría de depresión mientras filmaba su serie

Fue durante la grabación de la segunda temporada de 'The Flight Attendant' cuando Kaley atravesaba una "etapa muy oscura" de su vida.

Acababa de divorciarse del actor Karl Cook y estaba sumergida en una profunda depresión que de esforzaba por negar.

El trabajo era su vía de escape, pero, lejos de ser un refugio, fue un desencadenante.

Kaley Cuoco en 'The Flight Attendant' | HBO Max

Su personaje, Cassie Bodwen también está pasando un mal momento de su vida y tiene que combatir a sus demonios (o sus otras Cassie) para salir de un pozo que parece no tener fondo.

La interpretación fue dura, pues la actriz tenía que asumir diferentes roles cada vez que filmaban, pero lo peor fue el estado en que ella misma se encontraba.

Según confesaba en la entrevista, llegó a desarrollar hasta "un sarpullido por estrés que me recorrió todo el cuerpo durante tres meses seguidos". Es más, sentía como si tuviera "fuego en mi pierna" y "apenas podía caminar".

La actriz de 'The Flight Attendant' tuvo que pedir ayuda

Una vez empezó el rodaje, Kaley Cuoco no se encontraba bien y el equipo lo sabía. Así, un mes después todos los productores se reunieron con ella en una especie de "intervención".

Fue la primera vez que la actriz pidió ayuda en voz alta y cuenta que fue interesante decirlo y que todos respondieran que estaban ahí para ayudarla.

Así, recuerda una escena en particular que tanto ella como su personaje necesitaban. Se trata del episodio 5, 'Drowning Women', y cuenta que el director Pete Chapman le preguntó sobre cómo quería afrontar esa escena.

'The Flight Attendant' | HBO Max

Kaley Cuoco le dijo que tan solo quería "poner cámaras alrededor de la playa y comenzar a rodar". Así, durante dos horas la actriz se desahogó como nunca antes: "Grité, lloré, me senté, estuve callada, me acosté, me levanté".

Una de las cosas que Kaley Cuoco hizo para superar el rodaje fue pedirle a Zosia Mamet, coprotagonista en la serie, que se mudara a su casa durante los últimos meses de rodaje.

Esta decisión la tomó por dos razones: Zosia estaba en un Airbnb temporalmente y Kaley Cuoco necesitaba ayuda porque, según ella misma, "estaba perdiendo la cabeza".

Kaley Cuoco y su compañera en 'The Flight Attendant' Zosia Mamet | Getty

La ayuda que recibió por sus compañeros hizo que la actriz pudiera terminar el rodaje y agradece a todo el equipo su implicación.

En cuanto a si habrá una tercera temporada de la serie, aún no hay una comunicación oficial al respecto.

