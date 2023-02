Kaley Cuoco habla de cómo ve la maternidad y el tipo de madre que espera ser

La vida de Kaley Cuoco cambiaba por completo en octubre del año pasado cuando anunció junto a su novio, el actor de 'Ozark' Tom Pelphrey, que estaban esperando su primera hija juntos.

"Bebita viene este 2023. Me siento tan bendecida, hasta la luna. Te quiero Tommy", escribía entonces la actriz junto a una porción de tarta con el relleno en color rosa donde se develaba el sexo del bebé.

Desde entonces, la estrella de 'The Big Bang Theory' no ha dudado en ningún momento en disimular las ganas y lo emocionada que está por ser madre. Así lo demostraba a principios de año con la espectacular baby shower que organizó junto a pareja.

No faltó de nada en la fiesta y es que los actores prepararon un increíble un espectáculo nocturno de luces con hasta 400 drones donde se pudieron ver infinidades de carteles de celebración.

Ahora, la actriz de 37 años ha hablado con mucha sinceridad en Entertainment Tonight sobre sus expectativas a la hora de ser madre: "No tengo ningún plan y no he leído ningún libro, así que ese es el tipo de madre que seré".

"Yo no soy de esa manera. Pero se que va a ser genial, confío en el proceso", confiesa. "Tom ha estado investigado bastante en Google", ha bromeado despreocupada.

"Simplemente estoy en el plan, 'Va a ser genial', así es como siempre me he tomado las cosas en la vida", ha continuado explicando.

Además también ha admitido que siempre puede apoyarse en algunas de sus amigas que ya han sido madres: "El otro día llamé por teléfono a una amiga que tiene un recién nacido y le dije 'no se lo que voy a hacer' y ella me tranquilizó diciéndome 'tu bebé te dirá qué hacer' y eso me encanta". "Estoy tranquila, si es así solo necesito escuchar", confiesa.

Kaley también ha desvelado que su madre está expectante de conocer ya al bebé: "Mi madre es increíble". "Ha estado esperando un nieto durante unos 20 años. Así que está absolutamente emocionada", ha terminado diciendo.