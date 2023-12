Julia Roberts recuerda a su ex Matthew Perry y su paso por Friends tras la muerte del actor: "Es desgarrador"

Julia Roberts está promocionando su nueva películaLeave the World Behind (Dejar el mundo atrás), un thriller apocalíptico protagonizado también por Ethan Hawke, Kevin Bacon o Mahershala Ali.

En una entrevista a ET la actriz ha hablado de las referencias que se hace en la película a Friends, serie en la que tuvo la oportunidad de hacer un cameo en el año 1996, concretamente en el episodio llamado The One After the Super Bowl, donde interpretaba a una compañera de clase de Chandler.

La venganza de Julia Roberts en 'Friends' | neox

Así, Julia Roberts asegura que cuando piensa es Friends "todo son buenos pensamientos y sentimientos". "Todos fueron muy acogedores conmigo como si fuera un personaje único y fue un momento muy divertido", revela sobre cómo fue rodar entonces junto al reparto.

Además, por aquel entonces Matthew Perry y Julia Roberts mantuvieron una breve relación, tal y como el mismo actor contó en sus memorias, publicadas en el 2022.

Sobre la repentina muerte de Perry a finales de octubre a los 54 años ha dicho Julia: "El fallecimiento repentino de alguien tan joven es desgarrador", comenta. "Creo que eso nos ayuda a todos a apreciar lo que tenemos y a seguir adelante de manera positiva lo mejor que podamos".

"Es precioso que pueda ser honrado de esa manera", explica Mahershala Ali a ET. "La serie será honrada, coincidentemente, en este momento. Así que es bueno que tenga un poco de espacio allí".