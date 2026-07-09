Emmy Rossum rompe su silencio sobre su polémica disputa salarial en Shameless: "Me quedé impactada"

Casi una década después de llenar todos los titulares por plantarse ante los productores de Shameless, Emmy Rossum ha hablado por primera vez y sin tapujos sobre la disputa salarial que paralizó la temporada 8 de la serie.

En una entrevista en el podcast Call Her Daddy, la actriz de 39 años ha recordado el momento exacto en el que descubrió que su negociación secreta para cobrar lo mismo que su compañero William H. Macy había dejado de ser privada: "Un día estaba sentada, en un retiro de escritores, procrastinando, abrí Twitter y vi un titular que decía que estábamos en un punto muerto, y me quedé impactada".

"Se trata de una negociación privada, y jamás imaginé que se haría pública. No solo para el público, sino también para el reparto y el equipo técnico. Cada uno estaba negociando por su cuenta. Así que, desde luego, no quería que eso ocurriera", confesó la actriz.

A pesar del temor inicial a que el conflicto afectara al resto del elenco, la filtración provocó una oleada de indignación entre los fans que obligó a la productora Warner Bros TV a ceder de inmediato y equiparar su salario, resolviendo el polémico bloqueo en apenas 24 horas.

Emmy Rossum en Shameless | Cordon Press

Para la intérprete, que dio vida a la icónica Fiona Gallagher durante 9 temporadas, este movimiento supuso un antes y un después en la lucha contra la brecha de género en la industria del entretenimiento.

"Solo deseo mantenerme profesional, y mi atención nunca se centra en el dinero. Se trata de lo que es justo y correcto, y creo que la gente debe cobrar por su trabajo. En realidad, se trataba de ser valorada por igual cuando yo hacía el mismo trabajo. Para mí, fue así de sencillo. Me alegró muchísimo cuando lo conseguimos, y también me alegró muchísimo lo que aparentemente significó para otras mujeres", ha sentenciado con orgullo sobre un histórico acuerdo que sentó un precedente en la televisión estadounidense.