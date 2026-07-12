HBO confirma el crossover que nadie vio venir: dos de sus mejores series compartirán universo y personaje

El cine y la televisión viven una era en la que los remakes, secuelas, spin-offs o revivals nostálgicos dominan el mercado. Pero dentro de este contexto, la maniobra que ha hecho HBO con dos de sus series más aplaudidas de la década ha cogido a todos desprevenidos.

Según ha informado Variety, las series Task y Mare of Easttown compartirán sus universos en un inesperado crossover, ya que ambas fueron concebidas como miniseries.

La actriz Julianne Nicholson, conocida por su papel en Mare of Easttown, será la que vehicule a través de su personaje este cruce de tramas en la temporada 2 de Task. De hecho, la intérprete ganó el Emmy a Mejor actriz de reparto en miniserie o telefilm al dar vida a Lori Ross.

Julianne Nicholson y Kate Winslet en Mare of Easttown | HBO

Si bien hasta ambas series no dieron pistas sobre que sus universos convivieran en la ficción, ambas series son obra del creador y productor ejecutivo Brad Ingelsby y se desarrollan en los suburbios obreros de Filadelfia.

Por ahora no está claro cómo encajarán exactamente ni el personaje ni sus historias, pues de momento solo se ha compartido una breve sinopsis de la segunda temporada de Task: "Tom Brandis (Mark Ruffalo) toma las riendas de un nuevo grupo de trabajo, pero cuanto más se adentra la operación, más difícil es determinar quién es el objetivo".

Además de Ruffalo, Nicholson se une a los miembros del reparto de la segunda temporada anunciados previamente: Mahershala Ali, Harry Melling, Adam Nagaitis, Aminah Nieves y Edgar Ramirez.

Escena de Task, la serie protagonizada por Mark Ruffalo | HBO

En el aire queda una posible temporada 2 de Mare of Easttown, aunque su protagonista Kate Winslet declaró hace unos meses que "probablemente la haremos", sugiriendo que podría rodarse en 2027. Quién sabe si también ella retomará su papel en la nueva temporada de Task y unirá fuerzas con el de Mark Ruffalo.

Evan Peters y Kate Winslet en 'Mare of Easttown' | HBO

La primera temporada de Task sigue a un agente del FBI (Ruffalo) que lideraba un grupo de policías para detener una serie de violentos robos. Sin embargo, pronto descubre que puede haber un topo en su equipo.

Por su parte, Mare of Easttown cuenta la historia de una detective (Winslet) de un pequeño pueblo que investiga el asesinato de una joven mientras intenta mantener unida a su propia familia, marcada por la tragedia. La serie fue un éxito de crítica y ganó premios en los Critics Choice, en los Globos de Oro, en los Emmy y en los Sindicatos de actores, guionistas y productores.