Jennifer Garner regresa como Hannah en la nueva entrega del thriller de Apple TV+, que adapta la secuela literaria The First Time I Saw Him, con el reencuentro de su personaje con Owen (Nikolaj Coster-Waldau) tras cinco años prófugo y una nueva carrera contrarreloj para proteger a su hija Bailey, mientras el pasado vuelve a alcanzarlos.

En una entrevista con Entertainment Weekly, la actriz no se ha mordido la lengua al hablar de su amiga y coprotagonista: "Me gustaría pelear con Judy Greer, pero una pelea física. Me gustaría darle una paliza".

Coster-Waldau, presente en la conversación, ha añadido entre risas: "¡Sí! Ella también lo ha mencionado en la otra habitación y ha dicho que te tiene miedo". A lo que Garner ha respondido: "Lo sé, me gusta. Somos amigas desde hace mucho tiempo. Me gustaría pelear con ella".

Aunque los personajes de ambas no se llevan precisamente bien en la historia, Garner reconoce que el plan tiene un obstáculo: "Ella dice que llamaría a mi doble de riesgo de inmediato. Ni siquiera me dejaría pegarle una vez". Y matiza entre risas: "Oh, no, pero estaría bien. No le habría hecho daño".

Más allá de la broma, la actriz celebra el reencuentro profesional con Greer: "Fue una verdadera alegría. Es decir, fue difícil, pero una verdadera alegría". También destaca la química entre el reparto: "Pude ver a Judy y Angourie juntas, y a Judy y Luke Kirby… Son tan buenas".

El co-showrunner Josh Singer reveló que la elección de Greer fue impulsada por la propia Garner: "Jen vino a nosotros y nos dijo: '¿Qué te parece Judy para este papel?'". Tras ver su trabajo dramático, reconoce: "Me quedé realmente impresionado". Y añade: "Desde la primera escena que rodó, todos quedamos maravillados con lo buena que es".

La segunda temporada de Lo último que me dijo se estrena globalmente en Apple TV+ este viernes, con un episodio semanal hasta el 10 de abril.

Haya pelea en broma o no, el reencuentro entre Jennifer Garner y Judy Greer apunta a convertirse en uno de los grandes atractivos de la nueva temporada de la serie.