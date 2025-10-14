Jennifer Aniston asegura que adoptar no es una opción tras no poder ser madre: "Quiero mi propio ADN en una personita"

Jennifer Aniston lleva décadas en el punto de mira mediático, en especial desde 2005 tras su separación de Brad Pitt. A lo largo de este tiempo mucho son los rumores y habladurías de todo tipo respecto a la vida privada de la actriz, pero hay algo que le sigue persiguiendo a día de hoy, la maternidad.

Hace dos décadas, los rumores la señalaban como "adicta al trabajo" y decían que ese había sido el motivo de no haber formado una familia junto a Pitt. Sin embargo, años después, Jennifer confesó que se trataba de un problema médico y no de una elección personal.

Recientemente, la actriz hablaba abiertamente sobre los tratamientos a los que se sometió durante 20 años y de los desafíos emocionales asociados que tuvo que sufrir en relación a sus problemas de fertilidad.

Jennifer Aniston en los Emmy 2024 | Reuters

Ahora, en una entrevista en el podcast Armchair Expert, la actriz de 56 años ha aclarado por qué nunca ha considerado la adopción como una opción.

La copresentadora Monica Padman contaba su experiencia congelando óvulos y su indecisión sobre ser madre: "Tal vez está bien que no los tenga", decía para después preguntarle a Jennifer si había encontrado "paz" sin haber tenido hijos.

"Es muy tranquilizador", respondía Aniston a Padman. "Pero debo decir que llega un punto en que se me escapa de las manos. Literalmente no puedo hacer nada al respecto".

"Cuando la gente dice: 'Pero puedes adoptar', no quiero", añadía la actriz de Friends. "Quiero mi propio ADN en una personita. Es la única manera, egoísta o no, sea lo que sea, es lo que he deseado".

Aniston admitía que preferiría no profundizar en el tema, pero ha revelado que en algunas ocasiones ha conocido a personas que le hacían pensar que "habrían sido buenos hijos". No obstante, ha aclarado que esa sensación "se pasa en tres segundos".

"Simplemente no estaba en el plan, cualquiera que fuera el plan", explicaba. "Es muy emotivo, especialmente en el momento en que dicen 'ya está', porque hay un momento extraño cuando eso sucede".

En 2016, la actriz escribió un artículo de opinión que desmentía los rumores de su supuesto embarazo y expresaba su fastidio por el escrutinio mediático sobre la fertilidad de las mujeres.