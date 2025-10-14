Cuándo se estrena cada episodio de la docuserie de Taylor Swift: The End of an Era

Tras el lanzamiento la semana pasada del álbum más vendido de la historia The Life of a Showgirl, con el equivalente a más de 4 millones de unidades vendidas en Estados Unidos, la artista Taylor Swift ganadora de 14 premios GRAMMY® regresa a Disney+ con dos nuevos proyectos que ofrecen un acceso sin precedentes a su gira récord, The Eras Tour.

El primero es Taylor Swift | The Eras Tour | The End of an Era, una serie documental de Disney+ que ofrece una visión íntima de la vida de Taylor mientras su gira acaparaba los titulares y emocionaba a fans de todo el mundo. La docuserie revela el desarrollo, impacto y funcionamiento interno de la gira que se convirtió en un fenómeno global e incluye el testimonio de artistas invitados, familiares y amigos, entre los que se incluyen Gracie Abrams, Sabrina Carpenter, Ed Sheeran y Florence Welch.

La serie documental llega en exclusiva a Disney+ el 12 de diciembre, con el estreno de sus dos primeros episodios y habrá dos nuevos episodios disponibles cada semana. Taylor Swift | The Eras Tour | The End of an Era está dirigida por Don Argott, codirigida por Sheena M. Joyce y producida por Object & Animal.

Así pues, este sería el calendario oficial de estreno de la docuserie en Disney+:

Episodios 1 y 2 — 12 de diciembre

Episodios 3 y 4 — 19 de diciembre

Episodios 5 y 6 — 26 de diciembre

El 12 de diciembre también llegará a Disney+ Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show. La película completa del concierto, grabada durante el último espéctaculo de la gira en Vancouver, incluye el repertorio completo de THE TORTURED POETS DEPARTMENT, que se añadió a la gira tras el lanzamiento del álbum en 2024.

Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show está dirigida por Glenn Weiss y producida por Taylor Swift Productions en asociación con Silent House Productions.