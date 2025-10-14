El embarazo de Begoña, una ¿buena? noticia en Sueños de libertad

Begoña (Natalia Sánchez) ha vivido muchos malos momentos y algunos instantes de felicidad desde que entró a formar parte de la familia De la Reina. Ahora está embarazada y esta noticia, como casi todo en su vida, provoca a partes iguales una gran felicidad y una gran angustia.

Un bebé siempre es una alegría y más para alguien con un instinto maternal tan intenso, como demuestra Begoña cada día con Julia. Sin embargo, sus primeros días como embarazada no han estado cargados precisamente de sonrisas, ilusión y emoción. Más bien todo lo contrario: tristeza, miedo, ansiedad, inquietud…

Ella quiere ser madre, pero no de cualquier manera. Ella es una mujer moderna, trabajadora, independiente, pero también es inteligente y muy consciente de que en la época que le ha tocado vivir un hijo sin padre es una marca imborrable para él y para su madre.

Por eso entendemos su preocupación. Porque, a pesar de ser pareja, Gabriel es todavía un gran desconocido y su primera reacción ante la noticia no invitaba a la esperanza, precisamente.

Ahora parece que se ha encarrilado la situación. Hay un compromiso compartido por el bienestar de la criatura que viene en camino, pero aún hay demasiadas dudas en el ambiente. Gabriel ha acelerado mirando al futuro, pero Begoña parece haber puesto el freno de mano en el presente. Ella está más tranquila, pero ese sexto sentido que estaba algo aletargado en los últimos tiempos parece haber resurgido.

Begoña, en un mar de dudas tras pasar la noche con Gabriel: “No sé si hecho bien dando este paso” | Antena 3

Un futuro con sombras

Begoña ha visto detalles que no le han gustado y, a pesar del embarazo y los proyectos de futuro, no hay ilusión en su rostro ni felicidad en su sonrisa. Mira al futuro sí, pero no con el entusiasmo que la caracterizaba.

Porque, pese a que Gabriel es su presente y su futuro, Begoña no puede evitar cierta añoranza por el pasado que no logró avanzar en el tiempo. Ese pasado que tiene nombre propio: Andrés.

No dudamos de que Begoña quiera a Gabriel, pero también es obvio que sigue habiendo una conexión muy especial con su cuñado. Y por eso aún a día de hoy nos preguntamos si Begoña está verdaderamente enamorada del padre de su hijo o si se ha aferrado a esa mano tendida para romper el vínculo de una relación que no iba hacia ningún sitio. ¿Está con Gabriel por amor o por una huida hacia adelante?

Begoña y Andrés no terminaron su romance porque no se quisieran. Pusieron punto y final a su amor por la situación de María y la aparición de Gabriel los distanció aún más. Y este bebé parece condenarlos a la separación definitiva.

Begoña y Andrés | Antena 3

La incógnita paterna

Y mientras Andrés está cada vez más alejado de la vida de Begoña, Gabriel se consolida como su nuevo compañero de vida. Y eso lo único que provoca es que nos sintamos cada vez más angustiados, preocupados e inquietos.

Porque si Begoña ha visto detalles en Gabriel que no le gustan. Nosotros, que lo conocemos mucho mejor, sabemos que detrás de su galantería, su amabilidad, su educación y su habilidad de quedar siempre bien oculta un secreto que puede llevarse por delante a la empresa y a la familia.

Gabriel llegó a la colonia con un único objetivo: destruirlo todo y a todos. No tenemos claro si en su plan inicial ya estaba incluido seducir a Begoña o si solo ha sido parte de la alianza que mantiene con María. Lo que sí sabemos es que un bebé no estaba en su estrategia. Una cosa es "ilusionar" a Begoña y evitar posibles "recaídas" con Andrés y otra muy distinta es convertirse en padre. Así pues, no sabemos qué pensar sobre su actitud.

¿Cómo afectará su paternidad a sus planes? Es evidente que no quiere detenerse, pero hasta dónde será capaz de llegar. ¿Medirá sus actos ahora que va a ser padre?

Y, por otro lado, ¿qué pasará si Begoña descubre la verdadera cara del padre de su hijo? ¿Cómo vivirá su maternidad? ¿Volverá a sentirse atrapada en un matrimonio infeliz? ¿Ejercerá Gabriel como padre o desaparecerá? ¿Qué pasará cuando Isabel descubra que su "prometido" va a ser padre con otra mujer? ¿Revelará su gran secreto?

Gabriel descubre que ha surgido un problema en la sala de calderas, ¿utilizará esta información para sabotear a la empresa? | Antena 3

¿Hay aún alguna esperanza para #Began?

Ante un embarazo, las preguntas suelen ser si será niño o niña; si se parecerá a su padre o a su madre… Sin embargo, en este caso son muchas otras las dudas que nos inquietan. ¿Por qué? Porque somos muy conscientes del engaño del que está siendo víctima Begoña y no podemos evitar recordar lo mucho que sufrió por las mentiras de Jesús. Y en aquel entonces no había un bebé en camino.

Begoña luchará por su bebé e intuimos que no estará sola. Estamos casi seguros de que ni Luz ni los De la Reina la abandonarán a su suerte. Y nosotros desde luego que tampoco.

El problema es que no nos arriesgamos a poner la mano en el fuego por Gabriel.

Solo nos queda esperar y confiar en que Begoña consiga ser feliz.