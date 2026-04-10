Jenna Ortega confiesa que estuvo a punto abandonar antes de triunfar en Netflix: "Era el momento"

Jenna Ortega, la actriz internacionalmente conocida por su interpretación de Miércoles Adams en la adaptación de Netflix, ha revelado uno de los momentos más delicados de su carrera: estuvo a punto de dejar la actuación justo antes de conseguir el papel que lo cambiaría todo.

En una reciente entrevista en el podcast Big Bro con Kid Cudi, la actriz ha explicado que, siendo adolescente, atravesó una etapa de dudas tras salir de una serie infantil y enfrentarse a una nueva fase en la industria. "No sabía qué iba a hacer", ha confesado, recordando cómo tuvo que volver a presentarse ante directores de casting que no la conocían.

Ese proceso le generó tanta incertidumbre que llegó a plantearse seriamente abandonar: "Sentí que era un buen momento para dejarlo", admite, señalando que incluso habló durante meses con su equipo sobre esa posibilidad.

Todo cambió en 2019, cuando consiguió un papel en la serie You. La experiencia fue clave para recuperar la motivación: "Fui al set y me encantó… pensé: 'no hay forma de dejar esto'", ha explicado.

Jenna Ortega y Penn Badgley en 'You' | Netflix

Ese punto de inflexión marcó el inicio de su ascenso en Hollywood, que continuó con proyectos como Miércoles, donde terminó de consolidarse como una de las actrices más influyentes de su generación.

Además, Ortega también ha reflexionado sobre lo difícil que es crecer en la industria, especialmente al pasar de actriz infantil a adulta, una transición que en su caso estuvo llena de presión e inseguridad.

Jenna Ortega en la temporada 2 de Miércoles | Netflix

Con el éxito que tiene hoy, cuesta imaginarlo. Pero lo cierto es que, durante un tiempo, Jenna Ortega estuvo a punto de renunciar a todo… justo antes de que su carrera despegara definitivamente.