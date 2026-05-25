La hija de Bryan Cranston también es actriz y ahora está arrasando en The Pitt tras mucho "esfuerzo y dedicación"

La actriz Jane Kaczmarek, quien dio vida a la icónica madre Lois en la comedia de FOX Malcolm in the Middle, ha querido pronunciarse de la forma más cariñosa sobre el espectacular momento profesional que atraviesa Taylor Dearden.

La joven de 32 años, hija en la vida real de su marido en la ficción, Bryan Cranston, se ha convertido en la gran estrella revelación de la temporada gracias a su aclamado papel de la Dra. Melissa "Mel" King en el drama médico de HBO The Pitt.

Taylor Dearden en The Pitt | HBO

Durante el estreno de The Boroughs el pasado 18 de mayo, Kaczmarek echó la vista atrás para recordar los inicios de la mítica serie y cómo ha visto crecer a la pequeña de los Cranston: "Fue hace tanto tiempo y volver a ver a esos niños... esos niños tenían la misma edad que Bryan y yo cuando lo hicimos originalmente. Cuando empezamos con Malcolm, yo estaba embarazada de mi segundo hijo, y la hija de Bryan, Taylor, que se ha convertido en un gran éxito, tenía 6 años", rememoró emocionada sobre el feliz reencuentro a People.

"Y ahora... esos chicos tienen 40 años y están criando a sus hijos. Fue increíble. Estar juntos fue simplemente maravilloso. Lo pasamos genial", añadió con una sonrisa.

Kaczmarek no ocultó la profunda admiración que siente por el camino que ha recorrido Dearden en la industria: "Ella trabajó, hizo audiciones, tenía la esperanza de que algo sucediera, pero fue educada en buenos estándares. Así que, después de todo el esfuerzo y dedicación, y teniendo tanto talento, verla triunfar en esto es emocionante. Es casi como si fuera tu propia hija", confesó de manera rotunda.

Los protagonistas de Malcolm in the Middle | Cordon Press

Una carrera de fondo que ha llevado a Taylor, tras pequeños papeles en American Vandal o un cameo en Breaking Bad junto a su padre, a alzarse con una nominación a Mejor Actriz de Reparto en una Nueva Serie de Ficción en los Premios Film Independent Spirit de 2026.

Esta gran cantidad de felicitaciones se suma a las palabras de orgullo que el mismísimo Bryan Cranston le dedicó recientemente a su hija al ver el calado de su trabajo. "No hay nada más gratificante que ver a tu hija recibir elogios. Nada. Nadie puede decirme nada mejor que eso", sentenció el célebre actor, asegurando que tanto él como su esposa, Robin Dearden, están completamente encantados.

"Es una persona muy trabajadora. Creció en ese ambiente, así que lo lleva en la sangre. Lo hace por las razones correctas y le encanta", zanjó sobre la joven estrella, bendecida ahora por sus dos familias, la real y la de la televisión.