ATRESMEDIA adaptará el exitoso formato internacional Caught in the Middle

ATRESMEDIA vuelve a apostar por los grandes formatos que triunfan en todo el mundo y prepara la adaptación en España de Caught in the Middle. El Grupo ha adquirido los derechos del concurso creado por Talpa Studios, una de las propuestas más destacadas del entretenimiento reciente a nivel internacional.

Caught in the Middle es un espectacular concurso que combina estrategia, intuición y conocimiento. En él, un dúo de concursantes se sitúa en el centro de una gran arena circular mientras 100 oponentes avanzan hacia ellos. A lo largo de 15 preguntas, deberán elegir respuestas que coincidan con el mayor número posible de rivales para eliminarlos antes de que alcancen el centro y se hagan con el premio de 50.000 euros.

El programa destaca por su potente puesta en escena, desarrollada en una gran plataforma LED, y por una mecánica innovadora en la que los concursantes deben pensar como la mayoría para sobrevivir. Una combinación de espectáculo y juego que lo convierte en un formato altamente adaptable y de gran impacto.

Carmen Ferreiro, Directora de Programas de Entretenimiento de Atresmedia, asegura: "Para Atresmedia, grupo líder en España, sigue siendo prioritario continuar apostando por formatos de éxito internacional para mantenernos a la vanguardia del entretenimiento en nuestro país. Los concursos más vistos de nuestra televisión están en Atresmedia y, por lo tanto, estamos muy satisfechos con la adquisición de Caught in the Middle porque encaja a la perfección con nuestro tipo de entretenimiento, permitiendo que el público también pueda jugar desde sus casas al mismo tiempo".

Sebastian van Barneveld, Director de Distribución Global de Talpa Studios: "Tras su sólido rendimiento y renovación en Países Bajos, es una gran noticia ver cómo Caught in the Middle continúa su expansión internacional. El formato combina una mecánica clara y fácil de seguir con una identidad visual impactante, desarrollada en nuestro hub internacional de producción. Esto lo convierte en una propuesta atractiva de inmediato y altamente adaptable para cadenas que buscan un concurso escalable y de gran impacto."

Un gran éxito internacional

Caught in the Middle se ha convertido en uno de los grandes éxitos recientes del entretenimiento. En su estreno en Países Bajos, en SBS6, ha sido el concurso de estreno más visto de los últimos seis años, con una cuota media del 18,1%, muy por encima de la media de su franja. El formato ya ha sido renovado por una segunda temporada.

Además, antes incluso de su estreno, el formato cerró una adaptación en Australia, cuya versión verá la luz próximamente, confirmando su potencial global y su rápida expansión internacional.

Así es la mecánica de Caught in the Middle

En Caught in the Middle, un dúo se enfrenta a 100 oponentes situados en anillos concéntricos dentro de una gran arena. Todos parten desde el exterior con un objetivo claro: alcanzar el centro, donde se encuentra el premio de 50.000 euros.

Los concursantes deberán responder a 15 preguntas con múltiples posibles respuestas. El reto consiste en elegir aquellas que coincidan con el mayor número de respuestas previamente dadas por los oponentes. Cada acierto elimina rivales, pero tras cada ronda los anillos desaparecen y los contrincantes se acercan.

La tensión alcanza su punto máximo en la pregunta final, un desafío tipo Top 10 en el que el dúo deberá acertar el mayor número de respuestas posibles para eliminar a los últimos oponentes. Si lo consiguen, ganan el premio; si fallan, serán los rivales quienes lo compartan.

ATRESMEDIA, donde se vive el entretenimiento a lo grande

Caught in the Middle entra a formar parte de la familia de grandes formatos de ATRESMEDIA en su apuesta por estar a la vanguardia de lo que resuena en todo el mundo. En Atresmedia residen los formatos más adaptados del mundo, como Mask Singer, El 1% o La Voz.

Atresmedia tiene en sus manos formatos que han sido y son reconocidos de manera internacional por el gran éxito que los ha acompañado a lo largo de los años, como Drag Race España, La ruleta de la suerte, Pasapalabra, ¿Quién quiere ser millonario? o Atrapa un millón.

Además, en Atresmedia ha nacido uno de los formatos internacionales de mayor éxito de los últimos años: Tu cara me suena. El talent show ha arrancado este viernes una nueva edición y ha cumplido ya más de una década en pantalla siendo uno de los programas más vistos de la televisión.

El entretenimiento juega un papel muy importante en Atresmedia de manera diaria. El Hormiguero reina año tras año como el formato de mayor éxito de nuestra televisión durante 10 años consecutivos.