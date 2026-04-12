Los amigos de Natasha Lyonne, "desesperados" por la actriz tras recaer en sus adicciones y por el incidente del avión

Natasha Lyonne ha vuelto a la escena pública por el incidente ocurrido durante un vuelo. La actriz acudió a la premiere de la temporada 3 de Euphoria y tras ella cogió un avión para acudir al programa de Drew Barrymore.

Finalmente, la intérprete fue desalojada del avión ya que "estaba tan desorientada que era peligroso" y no podía ni abrocharse el cinturón de seguridad. Algo que ella misma desmintió poco después, asegurando que tomó un tranquilizante recetado y que fue detenida por el ICE en el aeropuerto.

Natasha Lyonne en la premiere de la temporada 3 de Euphoria | Gtres

Esta complicada situación ha provocado que sus amigos hayan mostrado su preocupación tal y como ha revelado Page Six. Y es que, cabe recordar que la actriz anunció que había recaído en sus adicciones tras años sobria.

Al parecer, este último incidente les ha hecho temer aún más por su salud. "Sus amigos están desesperados por ayudar a la actriz, que participa en la nueva temporada de Euphoria, a recuperarse", ha señalado el medio.

Natasha Lyonne en el estreno del documental Lorne | Cordon Press

"Obviamente está pasando por un momento muy difícil y, lamentablemente, tiene que hacerlo en público hasta cierto punto, lo que complica aún más las cosas. Esto es algo que te supera. No tienes control sobre ello, es muy triste porque Natasha ha estado bien durante años", ha comentado un amigo.

"Creo que fue muy valiente de su parte salir", añadió esta fuente, refiriéndose a su aparición en el estreno de un documental tan solo dos días después del incidente aéreo. "Mucha gente, después de un incidente así, se escondería del mundo; no se la vería durante semanas o meses, pero esto demuestra que es fuerte y segura de sí misma, y ​​que no quiere que la aparten, ni debería".