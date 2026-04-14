Lena Dunham revela lo agresivo que era Adam Driver mientras rodaban Girls: "Espectacularmente violento"

Girls fue una serie creada y protagonizada por Lena Dunham que duró 6 temporadas desde 2012 hasta 2017. La ficción fue la gran oportunidad de gran parte de sus actores entre ellos Adam Driver.

Ahora, Lena ha hablado con el medio The Guardian con motivo de la presentación de sus nuevas memorias, Famesick. Y, durante la entrevista ha revelado que Adam Driver no tuvo el mejor de los comportamientos del rodaje: "Fue espectacularmente violento".

Incluso la directora llega a revelar que tiró una silla contra una pared donde estaba ella, le gritaba a la cara o hizo un agujero a la pared de su caravana.

"En aquel momento, no tenía la habilidad para… nunca se me pasó por la cabeza decir: Soy tu jefa, no puedes hablarme así", reconoce.

Lena Dunham y Adam Driver en la serie Girls | Cordon Press

"En aquel entonces, cuando tenía veintitantos años, todavía pensaba que eso es lo que hacen los grandes genios masculinos: destrozarte. Lo cual es extraño, porque me crió un genio masculino que jamás haría eso", dice sobre su padre, el pintor Carroll Dunham.

A continuación, Dunham continúa elogiando a otros "hombres maravillosos" en su vida: Judd [Apatow] es uno de mis grandes ídolos; Tim Bevan, de Working Title, es una persona muy importante en mi vida, al igual que el director de fotografía Sam Levy. Acabo de trabajar con Mark Ruffalo, una persona sumamente atenta, sensible, comprometida políticamente y maravillosa".

"Pero hubo años en los que pensé: ¿No puedo simplemente hacer cosas en las que solo aparezcan mujeres?", termina diciendo.