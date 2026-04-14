La actriz Ruby Rose acusa a Katy Perry de agredirla sexualmente hace 20 años: La cantante emite un comunicado

La actriz de Orange Is the New Black o John Wick: Chapter 2, Ruby Rose, ha hecho unas duras declaraciones sobre Katy Perry a raíz de un post en la red social Thread después de que el medio Complex Music escribiera sobre la reacción de Katy Perry a la actuación de Justin Bieber en Coachella.

"Katy Perry me agredió sexualmente en la discoteca Spice Market de Melbourne. ¿A quién le importa lo que piense?", escribe Ruby Rose.

Para después seguir respondiendo en el hilo: "Solo tenía 20 años. Ahora tengo 40. Ha tardado casi 2 décadas en decir esto públicamente. Aunque estoy muy agradecida de haber tenido el tiempo suficiente para encontrar mi voz, esto solo muestra cuánto impacto se lleva un trauma y agresión sexual. Gracias por escucharme".

"Me vio 'descansando' en el regazo de mi mejor amiga para evitarla, se agachó, se apartó la ropa interior y me frotó su asquerosa vagina en la cara hasta que abrí los ojos de golpe y vomité a chorros sobre ella", detalla.

Ruby Rose | Fox

"Conté la historia públicamente pero la cambié para que fuera una 'pequeña historia divertida de borrachera' porque no sabía de qué otra manera manejarlo. Más tarde ella accedió a ayudarme a conseguir mi visa de EE. UU. Así que lo mantuve en secreto. Pero os dije que no era una buena persona. En vez de eso fui atacada por... Todo el mundo", recuerda.

"Como mujer, por un sinfín de razones, hablar abiertamente sobre la violencia y el abuso sexual entre mujeres parece ser cien veces más difícil que hablar sobre los depredadores masculinos, al menos para mí", sigue explicando. Para luego asegurar que "no está interesada en presentar una denuncia por esto".

"[Perry] puede demandarme si quiere (no lo hará, porque sucedió, tengo fotos y fue en público, con la presencia de varias personas). Además, pasaron muchas otras cosas en los años previos a su ridícula canción que no querrá que mencione. La manipulación psicológica fue muy fuerte en ese caso", sigue diciendo.

"Antes de abrirme sobre algo increíblemente crudo y traumático, me digo a mí misma 'está bien, no necesitas que la gente te crea, solo necesitas sacarlo de tu pobre cuerpo, antes de que te dé cáncer'. Pero luego veo esta publicación y... las lágrimas me consumen, de una buena manera. Gracias", concluye.

Katy Perry | Getty

La respuesta de Katy Perry a las acusaciones de agresión sexual de Ruby Rose

Por parte del equipo de Katy Perry uno de sus representantes ha emitido un comunicado negando los hechos: "Las acusaciones que Ruby Rose está difundiendo en las redes sociales sobre Katy Perryno solo son categóricamente falsas, sino que son mentiras peligrosas e irresponsables".

"La Sra. Rose tiene un historial bien documentado de hacer graves acusaciones públicas en las redes sociales contra varias personas, acusaciones que han sido negadas repetidamente por los implicados".