¿Algo terrible está a punto de suceder tendrá temporada 2? El creador de la serie y los actores se pronuncian

Periódicamente, los espectadores ven cómo durante varias semanas hay una serie que domina las conversaciones y la del comienzo de esta primavera ha sido Algo terrible está a punto de suceder.

Adam DiMarco y Camila Morrone en Algo terrible está a punto de suceder | Netflix

Como ya pasara con Mi reno de peluche, Adolescencia, Gambito de dama o Dahmer, Netflix ha vuelto a repetir éxito con esta miniserie de ocho episodios que ha sido lo más visto de la plataforma estos últimos días.

Los creadores de Stranger Things han vuelto a jugar con el misterio en esta inquietante historia de terror emocional. Camila Morrone y Adam DiMarco interpretan a Rachel y Nicky, una pareja aparentemente feliz que está a punto de casarse. Sin embargo, lo que debería ser la semana más especial de sus vidas se convierte en una experiencia cada vez más perturbadora.

Tras su buena acogida, muchos se preguntan si esta serie tendrá temporada 2 o su impactante final es definitivo, y tanto el showrunner como sus protagonistas se han pronunciado al respecto.

Camila Morrone y Adam DiMarco en Algo terrible está a punto de suceder | Netflix

"Fue concebida como una serie limitada, así que es una historia completa", dijo la showrunner Haley Z. Boston a ScreenRant.

No obstante, Netflix es frecuente que renueve este tipo de productos originalmente planificados para una temporada, como los casos de Beef o Indomable.

En este sentido, en una conversación con Variety, Boston añadió que una segunda temporada "sería una gran oportunidad", y explicó: "Esta historia es muy personal para mí. Surgió de un miedo real mío, algo que estaba usando para explorar mis propios miedos".

Karla Crome, Gus Birney y Jeff Wilbusch en Algo terrible está a punto de suceder | Netflix

"He pensado en la serie como una posible antología, y sea cual sea ese próximo miedo existencial, tendría que averiguar qué explorar", señaló. "Para mí, el terror es profundo. Te permite explorar temas tabú y exteriorizar miedos internos. Tengo muchos miedos, así que estoy segura de que aún me quedan muchos por explorar".

Por su parte, DiMarco comentó a PEOPLE que la serie podría ir en varias direcciones: "Podría ser un salto temporal, una continuación directa, otra historia, otra maldición o algo así. ¿Quién sabe? Podría ser como American Horror Story, donde el mismo reparto interpreta a diferentes personajes".

Mucho ojo con los spoilers a partir de aquí.

Camila Morrone en Algo terrible está a punto de suceder | Netflix

Además, Morrone dijo sobre ello: "Me gusta pensar que Nicky sí intenta buscar a Rachel", a lo que DiMarco añadió: "Una vez que se dé cuenta de que no estaba alucinando, tal vez intente encontrarla y cerrar este capítulo. Es decir, no murió. Todavía cree que ella es su alma gemela. Y puede que ella también se dé cuenta más adelante. ¿Quién sabe?".

"En un momento pensé, ¿y si es la boda de Jude dentro de unos años, y Rachel sigue siendo Rachel porque es inmortal? ¿O la próxima boda de Nicky, a la que tiene que ir acompañada de un testigo?", sugirió la showrunner en otra charla con Deadline sobre posibles ideas.