La "humillante" escena de Sydney Sweeney en Euphoria que ha indignado a los fans: "Se pasan de la raya"

La temporada 3 de Euphoria ya se ha estrenado después de 4 largos años esperando y grandes pérdidas a su paso. En el primer episodio hemos conocido cuál es el destino de sus personajes principales, como por ejemplo el de Fezco tras la muerte de Angus Cloud en julio de 2023.

En esta nueva entrega han pasado unos años desde la temporada 2 y ahora sus personajes están fuera del instituto. Así, descubrimos qué ha pasado con ellos pero hay uno en concreto que está causando mucho revuelo, el de Cassie interpretado por Sydney Sweeney.

Sabemos que Euphoria siempre se ha caracterizado por escenas de alto contenido sexual y violento. Así, en esta ocasión, la serie muestra que Cassie está haciendo sus pinitos en OnlyFans para conseguir dinero y poder pagar la boda de sus sueños.

De esta manera, muestra a Sydney Sweeney grabando escenas muy provocativas mientras interpreta distintos roles. Por ejemplo en una de ellas aparece simulando que es un perro y en otra un bebé.

Las redes no han tardado en reaccionar y muchos consideran que se ha "cruzado una línea" con esto o que llegan, incluso, a "degradar" a Sydney Sweeney:

"Esto es tan embarazoso que hasta para Jacob. Pero, ¿cómo puede Sydney Sweeney aceptar hacer algo así? Es como un ritual de humillación".

"Ehm… Bueno, #Euphoria se está pasando de la raya porque, qué carajo... Se ha convertido en contenido fetichista con Cassie, te lo juro por Dios...".

"Cassie a cuatro patas con un collar de perro siendo arrastrada por ahí, la chica realmente entró en modo úsame al máximo y Nate ni siquiera pudo fingir estar excitado por eso. Euphoria dijo humillación máxima y lo cumplió".

Esto solo acaba de empezar, ahora hay que esperar para ver cómo evoluciona la serie y si las críticas siguen aumentando o, al final, se gana el favor de los espectadores.