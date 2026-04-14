¿Qué ha pasado con el personaje de Angus Cloud en Euphoria tras su muerte? Fezco está vivo en la serie

La temporada 3 de Euphoria ya se ha estrenado después de 4 años de espera. En este tiempo han pasado muchas cosas que han provocado grandes cambios en las tramas de la serie. Dos de ellas, la muerte de dos de sus actores: Eric Dane y Angus Cloud.

Recientemente Sam Levinson, creador de Euphoria, ha revelado que Angus iba a ser "columna vertebral" de la temporada 3 pero el actor falleció el 31 de julio de 2023 con solo 25 años a causa de una sobredosis accidental.

El director habló en la premiere de la serie sobre cómo afectó esta tragedia a sus planes o cómo resolvieron la enfermedad de Eric Dane, quien ya había sido diagnosticado de ELA en el rodaje de la tercera entrega.

Ahora, tras la emisión del primer episodio se ha podido saber qué ha pasado con Fezco tras el final de la temporada 2 donde la policía hace una redada en su apartamento en el que llegó a morir su hermano, atrincherado en el baño.

En el 1x03 Rue Bennett (Zendaya) acude a visitar a su casa a su amiga Lexi (Maude Apatow), quienes eran las más cercanas a Fezco. Y en una conversación Rue pregunta a Lexi si ha hablado con Fez.

Maude Apatow como Lexi y Angus Cloud como Fezco en la temporada 2 de 'Euphoria' | HBO Max

El personaje de Maude responde que no, aunque Fezco la ha estado llamando desde la cárcel. Entonces Rue sugiere a su amiga que lo llame ya que está cumpliendo una condena de 30 años en prisión.

En un principio la idea era que Lexi y Fezco llegaran a tener una relación, aunque finamente nunca se pudo desarrollar del todo esa trama.