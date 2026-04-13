Cersei se pasa a los Addams: Lena Headey estará en la temporada 3 de Miércoles

Netflix ha anunciado que tendrán sangre fresca en la Academia Nevermore en Miércoles:Lena Headey (Game of Thrones, The Abandons), Andrew McCarthy (St. Elmo’s Fire, Brats) y James Lance (Ted Lasso) participarán como estrellas invitadas en la temporada 3 de la serie, que actualmente se encuentra en producción cerca de Dublín.

El trío se suma a un ya despiadado grupo de incorporaciones, entre las que se encuentran Winona Ryder (Beetlejuice Beetlejuice, Stranger Things), Chris Sarandon (Dog Day Afternoon, La princesa prometida), Noah Taylor (Peaky Blinders, Game of Thrones), Oscar Morgan (A Knight of the Seven Kingdoms, Gotham Knights) y Kennedy Moyer (Task, Roofman).

Por ahora, los detalles sobre sus personajes permanecen enterrados, pero los showrunners Al Gough y Miles Millar ya adelantaron en Tudum: "Esta temporada damos la bienvenida a nuevos estudiantes, nuevos profesores y desenterramos algunos secretos largamente podridos de la familia Addams. No digáis que no os avisamos".

Seguro que muchos de esos secretos girarán en torno a Ophelia Frump, la supuestamente desaparecida hermana de Morticia Addams (Catherine Zeta-Jones) y tía de Miércoles Addams (Jenna Ortega), a quien interpretará Eva Green (Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children, Dark Shadows).

Green, junto a otros nuevos miembros del reparto, volverá a colaborar con el productor ejecutivo y director Tim Burton, que ha declarado: "Estoy muy emocionado de volver para la temporada 3, y es genial reunirme de nuevo con todo el reparto original. La incorporación de algunos amigos queridos y antiguos colaboradores míos —Winona, Eva, Chris y Noah— hace que esta temporada sea aún más especial. Me siento muy afortunado".

Por último, pero no por ello menos letales, estos son los supervivientes de temporadas anteriores que insisten en seguir por aquí:

Ortega como Miércoles Addams

Emma Myers como Enid Sinclair

Hunter Doohan como Tyler Galpin

Joy Sunday como Bianca Barclay

Moosa Mostafa como Eugene Ottinger

Georgie Farmer como Ajax Petropolus

Isaac Ordonez como Pugsley Addams

Billie Piper como Isadora Capri

Luyanda Unati Lewis-Nyawo como el sheriff Ritchie Santiago

Victor Dorobantu como Cosa

Evie Templeton como Agnes DeMille

Luis Guzmán como Gomez Addams

Zeta-Jones como Morticia Addams

Joanna Lumley como la abuela Hester Frump

Fred Armisen como el tío Fétido