Millie Bobby Brown es una de las actrices juveniles más aclamadas de nuestro tiempo. El personaje de Eleven en 'Stranger Things' le ha valido una gran cantidad de elogios, gracias a su madurez para combinar la candidez y la fuerza de un personaje emocional con una importante dualidad. Sin embargo, estas mismas capacidades también fueron cuestionadas en una de sus primeras pruebas de audición.

En los últimos años ha evolucionado mucho y la hemos visto en otros grandes proyectos como 'Godzilla' o 'Enola Holmes'. Y es que no solo han madurado sus personajes, sino que también ella y su forma de ver el mundo, puedes saber más sobre su ascenso a la fama en el vídeo de arriba.

En una entrevista para 'Allure', la intérprete explicó cómo no pudo contener las lágrimas cuando con tan solo 10 años una importante directora de casting pensó que nunca llegaría a triunfar por ser "demasiado madura" para el papel. "Fue muy doloroso. Eso me deprimió mucho", relataba la actriz.

Es más, cuenta que fueron sus padres quienes le dijeron que lo volviera a intentar cuando estaba a punto de abandonar: "Solo haz esta última audición grabada y luego puedes salir y jugar con tus amigos otra vez", le dijeron entonces. "Está bien, sí, debería hacer esto porque parece genial", respondió Millie.

La prueba acabó siendo un éxito y tres meses después se convirtió en la protagonista de 'Stranger Things'. Millie no solo recobró la confianza en sí misma sino que demostró a todos que tenía talento y habilidad para lidiar con el personaje, venciendo así los prejuicios de aquella directora de casting.

"Al principio fue muy divertido", comenta la actriz sobre sus inicios actuando. "Había algo en la actuación que me hacía sentir poderosa, impactante, como si pudiera inspirar a la gente".

La pasión de Millie Bobby Brown por la actuación

En una actuación navideña escolar, Millie Bobby Brown interpretó el tema 'Grown-Up Christmas List' junto a un grupo de estudiantes más mayores. En ese momento, a través de esa situación casual comprendió que lo que le hacía feliz era actuar.

"Mis padres decían, 'Bueno, es un trabajo. Y si te comprometes, tienes que comprometerte. No puedes hacer una audición y luego rendirte'", comentaba la actriz sobre la perspectiva inicial de enfrentarse a conseguir su sueño. De hecho, temía que pudiera ser criticada ya que su acento se alternaba entre el británico y el estadounidense. "Entonces yo pensaba, 'No me importa. Cueste lo que cueste, quiero actuar '".

Millie Bobby Brown como Eleven en 'Stranger Things' | Netflix

La familia Brown confió en su benjamina y no tardaron en mudarse a Los Ángeles. Y, aunque hizo audiciones para toda clase de papeles, solía recibir personajes que requerían de una intensidad dramática. Apareció en series como 'Modern Family' o 'Anatomía de Grey', recibiendo su primer papel protagonista para ser la Alicia de 'Érase una vez en el país de las maravillas'.

"Disfrutaba siendo diferentes personas porque yo siempre he luchado con mi propia identidad y saber quién era. Incluso cuando era joven, siempre sentía que no encajaba estuviera donde estuviera. También he luchado a veces con la soledad. Siempre me sentía bastante sola en una habitación llena de gente, como si fuera la única, como si nadie me entendiera realmente. Así que me gustaba [interpretar] personajes que la gente entendiera [y] con los que la gente pudiera identificarse porque sentía que nadie podía identificarse con Millie", confesaba.

