El momento clave de la escena entre Will y Mike en 'Stranger Things' fue improvisado

Los rumores sobre la sexualidad del personaje de Will (Noah Schapp) han sido uno de los temas más comentados de la última temporada de 'Stranger Things'.

Finalmente aunque no se ha declarado de forma oficial dentro de la serie, la emotiva escena entre Will y Mike (Finn Woldhard) dejó entrever los sentimientos que siente el personaje hacía su mejor amigo. Una escena memorable que sin embargo no fue tal y como fue escrita originalmente.

En la escena en cuestión Will consuela a Mike mientras van de camino hacía el rescate de Eleven. Mostrándole que Eleven siempre va a necesitarle y el cariño que le procesa, sin embargo, cuando aparta la mirada hacia la venta se puede observar como los sentimientos que narra hablan de él mismo. Ya que no puede evitar contener la emoción y decide taparse la boca para callar los sollozos y las lágrimas al no poder expresar lo que realmente siente. Una reveladora reacción que fue improvisada por el actor.

Los hermanos Duffer han mostrado cómo era exactamente el momento de "la camioneta" compartiendo el guion de la serie, a través de su cuenta oficial de Twitter. Literalmente el texto relata al final de la escena así:

"Will le devuelve una pequeña sonrisa, pero luego se vuelve y mira por la ventana y esa sonrisa se desvanece, dando paso a la melancolía".

Aunque se desarrolla casi de forma idéntica al texto, Noah Schnapp no pudo contener las lágrimas durante el rodaje y nos regaló una reacción emocional inesperada que llegó a formar parte del metraje final, reforzando aún más el peso de lo que se nos estaba contando.

De hecho esta reacción espontánea favoreció a la escritura de una nueva escena durante el rodaje. Donde Jonathan (Charlie Heaton) muestra su apoyo a Mike en un abrazo, donde le asegura que va a estar ahí para lo que necesite.

Noach Schapp confirma que Will es gay

Noah Schnapp en 'Stranger Things' | Netflix

Aunque muchos seguidores siguen sintiendo insuficiente el tratamiento de este arco, los creadores de la serie han confirmado que Will jugará un gran peso en la quinta temporada de la ficción, donde se espera que se aborde con mayor detalle su salida del armario.

En una entrevista para Variety, Schapp despejó cualquier tipo de duda. "Ahora está 100% claro que es gay y que sí ama a Mike", expresaba el actor. "Era un arco lento. Y creo que está muy bien hecho, porque [el camino fácil sería] hacer que un personaje, de repente, sea gay".

