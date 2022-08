La estrella de 'Stranger Things', Millie Bobby Brown, sorprendió cuando dio a conocer a su actual pareja, Jake Bongiovi (hijo del cantante Jon Bon Jovi), con el que se la pudo ver muy feliz por la alfombra del estreno de su reciente temporada 4 como Eleven.

Sin embargo, hace un año, vivió una importante polémica con alguien de su pasado, que aseguraba haber sido su novio. Se trataba de un TikToker que se hace llamar Hunter Echo, y que aseguraba haber mantenido un noviazgo con la actriz cuando ella contaba con 16 años y él 20, como puedes ver en el vídeo de arriba.

Entonces se pronunció el equipo legal de Millie, anunciando acciones contra él: "Sus comentarios no solo son deshonestos, sino también irresponsables, ofensivos y odiosos. En lugar de participar en un discurso público con él a través de la prensa o en las redes sociales, estamos tomando medidas para asegurarnos de que detenga este comportamiento de una vez por todas".

Esta polémica afectó mucho a Millie cuando sucedió, y así lo ha contado ahora a la revista Allure, cuya última portada protagoniza, en una entrevista en la que relata:

"Ha sido un año de curación. Ser humillada públicamente de esa forma, me sentía fuera de control y sin poder", confiesa.

"Salir de aquello, sabiendo que merezco la pena yo sola, y que esa persona no se llevó nada de mí, se sintió muy empoderador", ha contado la actriz de 'Enola Holmes', orgullosa de su proceso desde entonces.

Millie Bobby Brown describe la relación con él como "nada sana", y sitúa todo a finales de 2020, poco antes de empezar a rodar la temporada 4 de 'Stranger Things'. La actriz reconoce que hubo ciertos ragos de 'grooming'.

"Me sentí muy vulnerable. Además, nadie en el set sabía por lo que estaba pasando. Estuvo bien entonces poder llevarlo yo sola sin que nadie lo supiera. Lo malo vino después cuando lo supo todo el mundo".

Contando estas vivencias, la joven actriz, de 18 años ahora, quiere animar a otras personas a pasar por situaciones parecidas y duras, haciendo comprender que no todo es tan bonito para nadie. "No soy esa persona perfecta que vende productos de belleza. He tomado muy malas decisiones también".

Seguro que te interesa:

El gran cambio físico de Millie Bobby Brown: Así ha evolucionado desde que la conocimos en 'Stranger Things'