Un excolaborador de Michael Jackson confiesa que le pidieron destruir material pornográfico infantil: "Lo está encubriendo"

El estreno del documental de Netflix Michael Jackson: El veredicto ha sacado a la luz el demoledor testimonio de Vincent Amen, un antiguo colaborador que trabajó estrechamente con el artista entre los años 2002 y 2003 en el Rancho Neverland.

Amen, quien durante años defendió públicamente la inocencia de la estrella del pop, ha relatado que su confianza en Jackson comenzó a tambalearse cuando recibió la orden de destruir un presunto material de abuso infantil hallado en Neverland: "Lo defendí", dijo Amen en la docuserie, "Creí firmemente en su inocencia [hasta que dejé de creerlo]".

Michael Jackson declarando en 2002 | Cordon Press

Hasta ese momento, Amen confiaba plenamente en su amigo Frank Tyson (también conocido como Frank Cascio), quien tenía un vínculo muy estrecho con Jackson y lo veía como a un padre. Tyson le había asegurado bajo juramento durante años que el artista sería incapaz de dañar o abusar sexualmente de un menor.

"Frank era un niño pequeño cuando conoció a Michael, fue ascendiendo poco a poco hasta convertirse en su asistente personal. Básicamente, cualquier cosa que Michael quisiera, él tenía que hacerla", explica Amen en el documental.

"Frank limpió su casa de todo lo que provenía del Rancho Neverland. Y me dio una bolsa Nike. Tomé la bolsa y, mientras conducía a casa, sentí: 'Algo es un poco sospechoso'. Y dije: 'Déjame echar un vistazo a esta bolsa'. Empecé a grabar videos para documentarlo. Abrí la bolsa. Empecé a mirar y vi una revista. Había círculos marcados con rotulador alrededor de la sección de pedidos de vídeos. Alguien quería estos vídeos y marcó con un círculo los que quería. Estos vídeos son de niños desnudos. Algunos con sus familias, otros solo niños desnudos", detalla de manera literal en la docuserie.

La respuesta que recibió Amen le dejó completamente helado, ya que Tyson justificó el consumo de esas cintas infantiles, tituladas con nombres como Fin de semana nudista para jóvenes, asegurándole de forma directa que "sólo fue una etapa por la que pasamos Michael y yo" .

Según la versión de Amen, el asistente le confesó que el propio cantante seleccionaba los vídeos que le interesaban y él se encargaba de pedirlos para verlos juntos en la intimidad: "Cuando escuché eso, no podía creerlo", admite visiblemente afectado el excolaborador del Rey del Pop.

"Me sentí muy molesto. Después de descubrir esto y reflexionar sobre ello, mi primera impresión fue que Frank es tan cercano a Michael que lo está encubriendo. Ese fue el momento decisivo para mí. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo raro estaba pasando", detalló.

Michael Jackson, su hermana Janet y sus abogados Mark Geragos y Ben Brafman | Cordon Press

Este durísimo relato coincide temporalmente con la etapa en la que Jackson fue investigado y posteriormente absuelto en su sonado juicio de 2005 por presuntos abusos al menor Gavin Arvizo, un proceso judicial liderado en su defensa por el abogado Mark Geragos.

A pesar de que el jurado determinó entonces una insuficiencia de pruebas para condenarlo, las sospechas sobre su comportamiento con menores nunca han dejado de sucederse en una larga lista que repasa todas las acusaciones de Michael Jackson por abuso sexual infantil a lo largo de los años.

Esta nueva e impactante acusación de Vincent Amen no hace más que reabrir el debate social en torno a la verdadera cara de la megaestrella internacional. Y es que la controversia sobre lo que ocurría a puerta cerrada en el Rancho Neverland sigue muy viva, especialmente tras conocerse de forma reciente el estremecedor relato de abusos de Michael Jackson por parte de los hermanos Cascio, su "segunda familia".