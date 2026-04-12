Angus Cloud iba a ser "columna vertebral" de la temporada 3 de Euphoria antes de su muerte: "Necesitaba algo que le diera esperanza"

Este 12 de abril se estrena la tercera y última temporada de Euphoria, con el regreso de Jacob Elordi, Alexia Demie, Zendaya o Sydney Sweeney, aunque mucha de la atención de la serie se desvió hacia la supuesta mala relación entre estas dos últimas.

En estos nuevos episodios, la historia retoma cinco cinco años después las vidas de los antiguos alumnos de East Highland High, muchos de los cuales han experimentado grandes cambios.

Sin embargo, la trama iba a ser muy diferente a la que los espectadores verán en sus pantallas, ya que el creador de Euphoria, Sam Levinson, centró gran parte de la tercera temporada en Fezco, el personaje interpretado por Angus Cloud, antes de su muerte del actor por una sobredosis de fentanilo en julio de 2023.

Angus Cloud en la temporada 2 de 'Euphoria' como Fezco | HBO Max

En una entrevista con el New York Times, el director ha revelado que esta temporada la escribió antes de que comenzara la huelga del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos en mayo de 2023: "Angus era la columna vertebral de esa temporada. Incluso solía hablar con él al respecto porque quería que se mantuviera sobrio. Así que lo invitaba a casa y le contaba cuáles eran los planes para el personaje. Le decía: 'Mira, ha estado en prisión unos años, así que tienes que conseguir ese físico de preso'. Porque quería que empezara a hacer ejercicio y a cuidarse".

Levinson comentó que en sus guiones originales de la primera temporada, Fez moría al final, pero sintió que "no podía hacerlo", debido a que Cloud "necesitaba algo que le diera esperanza o de lo contrario podría perderse en el mundo".

"Cuando estaba escribiendo la segunda temporada y llegué al final, pensé: 'Vale, esta vez sí que tengo que hacerlo: Fezco va a morir'. Pero a medida que nos acercábamos al final, simplemente no pude hacerlo, sobre todo después de todo lo que habíamos pasado. Quería que tuviera algo a lo que aferrarse, un objetivo tangible para el futuro", comentó Levinson.

Hunter Schafer, Sam Levinson, Angus Cloud y Zendaya en la premiere de la temporada 2 de Euphoria | Getty Images

Ya durante la alfombra roja de la premiere de Euphoria 3, Levinson señaló que "perder a Angus fue muy duro para nosotros como equipo, lo quería muchísimo", añadiendo que se esforzó para mantenerle sobrio.

Su muerte, junto a la reciente de Eric Dane, han marcado profundamente la serie, cuya última temporada va dedicada a ellos dos.